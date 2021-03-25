От коронавируса умерла известный российский литературный критик Мариэтта Чудакова

В реанимации в Коммунарке скончалась известный российский литературовед, писательница и общественный деятель Мариэтта Чудакова, ей было 84 года. Об этом сообщила её дочь Мария Чудакова на своей странице в Facebook.

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», – написала она.

Мария добавила, что дату и место прощания назовёт позже.

Мариэтта Чудакова родилась 2 января 1937 года. Она закончила МГУ, была доктором филологический наук в Литературном институте им. М. Горького. Позже она стала членом Президентского совета, Европейской академии, Союза писателей России. Она написала 6 книг и 200 научных работ по истории литературы XX века, истории филологии, литературной критики, изучала творчество Михаила Булгакова, Сергея Есенина, Михаила Зощенко и других.