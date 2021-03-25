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Какие изменения коснутся выплат пенсий в России с 1 января

Пенсию умершего теперь смогут получить его законные наследники

Фото: Global Look Press

В стране с 1 января вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Об этом сообщает Парламентская газета

Согласно изменениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введён режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, могут раньше текущего месяца. 

По новым правилам, в заявлении о доставке пенсии человек, пожелавший получать её через почту или другую организацию, занимающуюся её доставкой, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счёт в банке. В таком случае ПФР перечислит сумму страховой пенсии на счёт пенсионера в кредитной организации не позднее трёх рабочих дня со дня поступления информации о доставленных и не доставленных в текущем месяце выплатах.

Одно из ключевых нововведений касается удержания из выплат по судебным листам. Теперь это запрещено, если пенсионер признан банкротом.

Урегулированы вопросы с удержанием из установленной пенсии. Они возможны, если раньше человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена. Добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм должно быть оформлено специальным заявлением пенсионера, документ приобщат к его выплатному делу. При этом удержание из установленной пенсии будут производить в размере, определённом пенсионером.

Пенсию умершего теперь смогут получить его законные наследники. Как отмечается, им необходимо направить заявление в ПФР. Также россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть. 

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