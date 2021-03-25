«Есть даже отсылка на "Матрицу"»: «Союзмультфильм» показал трейлер нового «Ну, погоди!», россияне в ярости

Соцсети к ремейку сериала детства для многих поколений остались мягко говоря недовольны, хотя ранее многие приняли сериал «Новое Простоквашино». Возможно всему виной стала дешёвая 3Д рисовка старых героев, на которых больно смотреть.

«Трейлер перезапуска "Ну погоди" это кринж дня, там даже есть отсылка на первую Матрицу…»

«Вот вроде все такие либеральные, за свободу, а потом выходит трейлер Ну погоди и наступает прозрение, что за некоторые вещи можно (и нужно) сажать без суда и следствия в назидание другим (или просто ради попытки восстановить вселенский баланс)».

«Зачем делать объёмную графику, если она выглядит отстало? Да и старые успешные мульты нет смысла перезапускать, они уже шедевры. Смысл есть делать новое. Как получилось с Машей и медведем».

«И досюда добрались, сволочи! Смотреть это больно, я предупредил!»

«У меня слов нет, одни буквы и те непарламентские. Самое ужасное - они 52 серии этого шлака запустили. И это только первый сезон».

«Все, кто смотрел в детстве оригинал, рискуют испытать лютый приступ кринжа».

«Детям подобное показывать не стоит. А то скорее всего в мультике зашит какой-нибудь 26 кадр с программированием из разряда голосуй за единую Россию. Потому что уже чувствуются государственные деньги которые выделили, а ещё распилы. Такая вот штука», – пишут россияне в социальных сетях.