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«Все сразу – и прорыв, и рывок в одном флаконе»: в сети обсудили повышение «Аэрофлотом» топливного сбора на 25-30%

Россияне не понимают, почему правительство сквозь пальцы смотрит на повышение цен на все и вся

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщила, что авиакомпания с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году.

«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро). Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году», - сказала Спивакова.

«В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну. Текущие цены - исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», - добавила она.

Понятно, что после таких новостей в соцсетях прошлись и по «Аэфролоту», и по правительству, которое допускает инфляцию и повышение цен на все.

«Стабильность однако... Все сразу – и прорыв, и рывок в одном флаконе» - кратко заметил читатель.

«Когда же правительство займётся ценами? Всё выросло в разы!» - в шоке россиянин.

«Не летайте самолётами «Аэрофлота», - переделал рекламный слоган москвич.

«Обнаглели», - только и выдохнул пенсионер,

«Надоели со своим диким капитализмом», - согласился с ним тот, кто уже мог бы быть пенсионером, но теперь вынужден работать дальше из-за пенсионной реформы.

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