Неизвестная история. Предприниматель из Смоленска: «И тогда я похлопал Билла Гейтса по плечу»
Александр Петроченков рассказал «Собеседнику+» подробности первого визита американского миллиардера в Москву в 1990 году
Билл Гейтс — один из самых обсуждаемых людей на планете. Его боготворят, демонизируют, боятся, изучают. Александр Петроченков смог приблизиться к Гейтсу очень близко, когда он еще не стал одним из самых влиятельных людей на планете. Александр рассказал «Собеседнику+» о своих личных впечатлениях о бизнесмене, а также о том, как встреча с основателем Майкрософт изменила его собственную жизнь
Гейтса никто не ждал
Александр Петроченков увлекся компьютерами сразу, как только они появились в мире. В родном Смоленске он основал кооператив, а в свободное время писал статьи о новых технологиях, о которых мало кто в СССР вообще знал.
- Наш кооператив сотрудничал с СП «Диалог» в Москве, который занимался тогда информационными технологиями, - рассказал «Собеседнику+» сам Александр Петроченков. - Именно «Диалогу» Майкрософт поручил локализацию и русификацию операционной системы MS DOS. Я тогда часто приезжал в «Диалог», и однажды увидел, как они русифицируют эту программу. У них была самая современная техника — именно там в 1989 году я впервые увидел компьютерную мышь и CD-диск.
Александр разговорился с сотрудниками.
- Рассказал им, что работаю и как журналист, у меня тогда выходили статьи в первых компьютерных журналах в России - «Мир ПК» и «Компьютер-пресс», - продолжает Александр. - Они, узнав, что я пишу, схватили меня и вручили перевод документации об MS DOS на русский язык – это был кирпич страниц на 500, не меньше. Говорят, почитай, может, найдешь какие-то ляпы. Я нашел около сотни опечаток, ошибок. В благодарность за помощь они меня пригласили на презентацию русской версии операционной системы MS DOS в апреле. У Майкрософта тогда не было никакого представительства в Москве вообще. О том, что там будет Билл Гейтс, не было сказано ни слова.
Скрыл свое состояние
Презентация проходила в Центре международной торговли. Только на месте стало известно, что проводить ее будет Билл Гейтс. Кто это такой, тогда знали немногие. Как немногие знали и о том, что такое операционная система.
- Там было довольно много журналистов — человек 300. Я о Гейтсе тогда уже знал, но был удивлен, увидев его: он был еще почти мальчик, очень моложавый, и на миллиардера не очень похож. Да и миллиардов у него тогда было немного - «всего» 2,5. Слушать его было интересно — видно было, что он сам безумно всем этим увлечен, - замечает Петроченков. - Прошла презентация, всем выдали раздаточный материал — папки. И тут объявили, что внизу, в «Баварском дворике» - есть там такой ресторан в Торговом центре — накрыт фуршет. Тогда времена были голодные, и все ломанулись из зала как по команде. На объявление, что если кто-то хочет взять интервью у Билла Гейтса, можно остаться и побеседовать, мало кто среагировал. Остался ведущий компьютерной передачи на Центральном телевидении, старичок из Би-Би-си и я. Я скромно был последним. Уже вообще все разошлись, мы сидели с Биллом вдвоем и разговаривали. У меня с собой даже не было диктофона, так как я не ожидал, что будет такое важное интервью. И все записывал ручкой в блокнот. Мы обстоятельно поговорили. Он, как мне показалось, умный, быстро соображает. В интервью я его спросил: я слышал у вас состояние 2,5 миллиарда, так ли это. Но он прямо мне не ответил: тогда это звучало как громадная величина, это сейчас у самых богатых людей мира состояния другого порядка. Мне хотелось узнать и про технические особенности операционной системы. Был вопрос, как он относится к русским программистам и к нашей отечественной валюте. К программистам он, сказал, относится так хорошо, что хотел бы их привлечь к работе в Майкрософте, что он потом, кстати, и сделал. И еще он сказал, что творческие люди могут иногда придумывать более интересные вещи, чем даже профессиональные программисты. А про российскую валюту он пошутил, что с ней нет никаких вопросов, потому что она неконвертируемая.
Миллиардеру не хватило пива
Гейтс со всеми охотно общался.
- Не было ни утомления, ни раздражения, он был в отличном настроении, - вспоминает наш собеседник. - Мы говорили, пока не пришел человек снизу со словами: что вы тут сидите, там уже все съели почти. И мы втроем пошли в ресторан. Там было баварское пиво, но нам его уже не хватило. Хорошо, что я уже бывал в Мюнхене к тому времени и баварское пиво пробовал. На столах уже все основательно смели. Мы с Биллом подошли к окошку раздачи с кухни, продолжая разговаривать обо всем, как будто давно знакомы. Мне сейчас стыдно признаться, но я в запале похлопал Гейтса по плечу. Он даже немного отшатнулся от меня. Я ему признался, что я работаю в компании с названием «Метасофт», он на меня посмотрел, прищурившись, и пошутил: «Что-то мне это название напоминает». Удивительно дело: я его стучал по плечу, мы с ним толкались, болтали — никакой охраны у него и в помине не было.
В итоге нам дали кока-колу — это было все, что осталось. Билл взялся мне подписать фоточку, которую у меня потом, к сожалению, стащили. Но он там фломастером на ходу расписался, выглядело это не очень. Хотя потом это фото опубликовали в журнале «Мир ПК». Забавно, что интервью мое было 5 апреля, а номер журнала был еще мартовский: из-за отсутствия денег он тогда выходил с задержками. Потом его перепечатали еще несколько профильных журналов, один из которых редактировал академик Велехов.
Александр признает, что его карьера после этого интервью резко изменилась.
- Меня стали приглашать на работу — сначала в еженедельник «Софтмаркет» заместителем главного редактора. А ребята, которые работали в Майкрософте, уехали потом в Мюнхен и стали меня туда приглашать. Я к ним съездил в гости, был впечатлен: у них там все было как в фантастических фильмах - пластиковые карточки, карточки для открывания дверей, тогда этого еще нигде не было.
В 1997 году Гейтс снова приехал в Москву, выступал в Кремлевском Дворце. Он уже был богатейшим человеком мира, и к нему было так просто не подойти.
- Десятки телекамер вокруг, а в фойе его за руку водил Чубайс, не отпуская от себя ни на шаг, показывал ему стенды наших компаний, - рассказывает Петроченков, который тоже приехал, чтобы увидеть старого знакомого, но так к нему и не пробился. - Из Мюнхена я привез в Москву фильм о визите Гейтса, в России его еще не было. После интервью с Гейтсом я смог понакомиться со многими интересными людьми - Владимиром Шахиджаняном, например.
В журнале «Домашний компьютер», куда меня пригласили после выхода беседы с Гейтсом, на моем столе ночевал эрудит, сейчас депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он только что бежал из родной Одессы, и чтобы экономить деньги, ночевал в редакции, так как там работа шла почти круглосуточно. Когда охрана гоняла его с кожаных диванов в коридоре, он устраивался у меня на столе, так как у меня был самый большой стол в редакции.
Справка
Александр Васильевич Петроченков (1951, Смоленск) — журналист, редактор, автор многих книг, преподаватель, переводчик, предприниматель, знаток пива.
Автор сотен статей и интервью в прессе, среди которых первое интервью с джазовым музыкантом Сергеем Курёхиным, опубликованное в 1983 году в Нью-Йорке в английской версии журнала Jazz Forum и первое интервью с Биллом Гейтсом, опубликованное в 1990 году в Москве журналами «Мир ПК» и «Микропроцессорные средства и системы». Автор десятков популярных книг по компьютерам, фотографии, философии дзен, личным финансам, нескольких книг о культуре пива и пивоварения.