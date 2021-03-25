Неизвестная история. Предприниматель из Смоленска: «И тогда я похлопал Билла Гейтса по плечу»

Миллиардеру не хватило пива

Гейтс со всеми охотно общался.

- Не было ни утомления, ни раздражения, он был в отличном настроении, - вспоминает наш собеседник. - Мы говорили, пока не пришел человек снизу со словами: что вы тут сидите, там уже все съели почти. И мы втроем пошли в ресторан. Там было баварское пиво, но нам его уже не хватило. Хорошо, что я уже бывал в Мюнхене к тому времени и баварское пиво пробовал. На столах уже все основательно смели. Мы с Биллом подошли к окошку раздачи с кухни, продолжая разговаривать обо всем, как будто давно знакомы. Мне сейчас стыдно признаться, но я в запале похлопал Гейтса по плечу. Он даже немного отшатнулся от меня. Я ему признался, что я работаю в компании с названием «Метасофт», он на меня посмотрел, прищурившись, и пошутил: «Что-то мне это название напоминает». Удивительно дело: я его стучал по плечу, мы с ним толкались, болтали — никакой охраны у него и в помине не было.

В итоге нам дали кока-колу — это было все, что осталось. Билл взялся мне подписать фоточку, которую у меня потом, к сожалению, стащили. Но он там фломастером на ходу расписался, выглядело это не очень. Хотя потом это фото опубликовали в журнале «Мир ПК». Забавно, что интервью мое было 5 апреля, а номер журнала был еще мартовский: из-за отсутствия денег он тогда выходил с задержками. Потом его перепечатали еще несколько профильных журналов, один из которых редактировал академик Велехов.

Александр признает, что его карьера после этого интервью резко изменилась.

- Меня стали приглашать на работу — сначала в еженедельник «Софтмаркет» заместителем главного редактора. А ребята, которые работали в Майкрософте, уехали потом в Мюнхен и стали меня туда приглашать. Я к ним съездил в гости, был впечатлен: у них там все было как в фантастических фильмах - пластиковые карточки, карточки для открывания дверей, тогда этого еще нигде не было.

В 1997 году Гейтс снова приехал в Москву, выступал в Кремлевском Дворце. Он уже был богатейшим человеком мира, и к нему было так просто не подойти.

- Десятки телекамер вокруг, а в фойе его за руку водил Чубайс, не отпуская от себя ни на шаг, показывал ему стенды наших компаний, - рассказывает Петроченков, который тоже приехал, чтобы увидеть старого знакомого, но так к нему и не пробился. - Из Мюнхена я привез в Москву фильм о визите Гейтса, в России его еще не было. После интервью с Гейтсом я смог понакомиться со многими интересными людьми - Владимиром Шахиджаняном, например.

В журнале «Домашний компьютер», куда меня пригласили после выхода беседы с Гейтсом, на моем столе ночевал эрудит, сейчас депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он только что бежал из родной Одессы, и чтобы экономить деньги, ночевал в редакции, так как там работа шла почти круглосуточно. Когда охрана гоняла его с кожаных диванов в коридоре, он устраивался у меня на столе, так как у меня был самый большой стол в редакции.