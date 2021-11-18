Тайна «подметных» видео Катерины Босов
Почему исчезли из Сети «неприличные» ролики про угольного олигарха, которые сняла его вдова на свой телефон.
Бывают жёны, от которых в буквальном смысле хочется застрелиться. Ловкая девушка Катерина Ястребова, сумевшая несколько лет назад женить на себе владельца группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова, как считают знавшие ее близко люди, не исключено, именно из этого числа.
Откровения Божены Рынски
Впервые завесу тайны знакомства юной выпускницы юрфака с миллиардером из списка «Форбс» не так давно приоткрыла популярный хроникер светского закулисья Божена Рынска.
Эта журналистка, бывшая замужем за основателем НТВ Игорем Малашенко, известна своим знанием изнанки реалий из жизни звезд, поэтому ее пост заслуживает, несомненно, внимания.
«Катя плотно сидела на кокаине и устраивала меланхоличному Босову истерики, - сообщает в своем посте светская обозревательница. - Она могла запустить в него что под руку подвернется - обычно это была посуда. Показательным стало несостоявшееся совместное празднование нового 2020-го года. Супруги приехали в Куршевель, там Катя устроила очередной скандал и улетела в Москву к подругам, а Босов остался встречать Новый год с маленькой дочкой. Раздумывая о возможном расставании с Катей, летом 2019 года Дмитрий Босов присмотрел небольшой домик в Форте-дей-Марми, объяснив агенту, что собирается жить в нем один. Но уйти так и не смог. Прям как мой Игорь».
Как утверждает Божена, олигарх прощал своей юной супруге всё, а та хладнокровно реализовывала главный план: забрать все его активы.
«Через несколько дней после свадьбы он отдал ей дом в Лос-Анджелесе под угрозой, что больше не увидит ребенка, если не перепишет дом на дочь. - Со счета в американском банке ей были выписаны $10 млн «для уверенности в завтрашнем дне». Но ей нужно было забрать всё», - пишет Божена Рынска.
Чем больше времени проходит после прошлогоднего рокового выстрела в доме Босовых, унесшего жизнь несчастного бизнесмена, тем больше всплывает подробностей «непростой» совместной жизни супругов.
Истерики Катерины, ее непомерные требования и измены очевидно, не могли не сказаться на психическом здоровье довести богатого и успешного предпринимателя, совершившего суицид. Зная влюбленность в нее Босова и играя на его чувствах, молодой особе, судя по всему, вполне по силам было вывести из себя своего избранника, доводить его до таких состояний, когда он был готов на любой безумный поступок, лишь бы прекратить семейные «вакханалии».
Семейное видео от оператора Катерины Босов
И еще один интересный факт. Мало кто обратил внимание, что из Сети Интернет исчезли видео, в которых Катерина Босов снимала своего супруга на телефон, когда он был, так сказать, в не очень трезвом состоянии. В семейной жизни бывает всякое, но такого, чтобы супруга снимала своего мужа, мягко говоря, в неприглядном виде, а затем эти видео всплывали в «мировой паутине» - подобные случаи крайне редки. Между тем, спустя какое-то время после замужества Катерины на угольном «короле» такие ролики, в которых бизнесмен что-то плохо и невнятно говорил, неожиданно появились в Сети.
Известно, что олигарх сильно переживал их появление: ему несомненно было неудобно перед своими партнерами и сильными мира сего. Будучи одним из основных спонсоров Ночной хоккейной лиги, он общался с высшими российскими чиновниками и бизнесменами, и появление таких видео дискредитировало его перед ними. В прессе даже появились сообщения, что главу «Сибантрацита» отстранили от участия в делах хоккейной лиги.
По официальной версии, «семейные» видео олигарха могли попасть в Сеть из-за того, что телефон Катерины Босов был взломан хакерами. Но после информации о том, что супруга олигарха может стать подозреваемой по уголовного делу о доведении предпринимателя до самоубийства, обнаружилось, что данные видео исчезли из видеохостинга Youtube, например, как это – под названием «Танцор Диско». Как говорится, есть повод задуматься, не являются ли все эти факты звеньями одной цепи.
Удалить из сервиса Youtube компрометирующие видео, как известно, задача крайне непростая. Снять его с хостинга почти невозможно, даже имея на руках постановление суда. Но сделать это несложно тем, кто это видео разместил – у них имеются для этого все пароли и возможности. Безусловно, такое «семейное» видео фактически могло бы стать уликой в деле доведения угольного олигарха до самоубийства. И удивительным образом все видео, которые сняла со своего телефона его супруга, внезапно исчезают из Youtube.
Родственники и знакомые Дмитрия Босова, возможно, не зря в один голос намекают, что не встреться на жизненном пути предпринимателя Катерина Ястребова, он был бы жив и работал бы на благо семьи и страны и поныне.
Неподписанное завещание
«Катя требовала, чтобы он написал завещание, по которому в случае его смерти ей отходит всё его имущество, – делится информацией Божена Рынски. - В течение последнего месяца его жизни нотариус несколько раз приезжал к нему домой, в мае 2020 года проект такого завещания был составлен нотариусом. Для реализации своего плана Кате не хватило буквально несколько дней.
Если верить этим откровениям светской журналистки, запертые в доме на локдауне Босов и Катя бесконечно ругались. «Тогда же Босов узнал об изменах жены, увидев переписку в телефоне, - утверждает Бодена Рынска. - В какой-то момент всё это стало для него невыносимо».
Известно, что бизнесмен фактически решился на разрыв и переезд на жительство в Италию. «За неделю до суицида он дал указания подготовить к его приезду дом в Италии, - пишет Божена Рынска, - куда он планировал переехать сразу после локдауна и жить один. 5 мая 2020 года после завтрака он внезапно горячо поблагодарил няню за ее любовь к дочери и попросил заботиться о Бэлле…»
Все большее число людей, знакомых с Катериной Ястребовой – Босов, подозревают, что замужество могло быть для нее своего рода «спецоперацией» по завладению группой «Сибатрацит» и всеми капиталами Дмитрия Босова, неосмотрительно поддавшегося ее чарам. Об этом свидетельствует как необычайное проворство, с которым Катерина, если верить известной журналистке, не успев похоронить мужа, бросилась проверять его завещание, так и юридических уверток подмять под себя угольный бизнес покойного супруга.
«У Катерины бульдожья хватка, она очень цепкая», - заявил в интервью Форбс один из членов совета директоров «Сибантрацита». «Она действует осознанно», - высказал свое мнение журналу другой член совета директоров. - «Стало очевидно, что ничьи интересы, кроме своих собственных, она не представляет».
«Катерина наплевала на договоренности», - возмущается в интервью журналистам один из наследников, когда вдова неожиданно для всех близких родственников ушедшего из жизни бизнесмена попыталась перевести на себя так называемую «вдовью долю» - 46 процентов акций компании «Аллтек». Между тем эти активы были приобретены олигархом до женитьбы с ней, и кому как не выпускнице юрфака было об это не знать. «Дмитрий Босов создал бизнес задолго до брака с Катериной и акции были его личной собственностью, - цитирует слова отца миллиардера Бориса Босова «Форбс».
В СМИ и соцсетях в подробностях и неоднократно рассказано про изворотливость Катерины Босов в ее борьбе за деньги, в которой она была готова пойти на многое, чтобы оставить близких родственников без законного наследования его активов. Тот факт, что в итоге Катерина Босов проиграла в этом сражении и, оказавшись в России под угрозой приговора по двум статьям УК РФ – о крупном мошенничестве и доведении до самоубийства, поспешно скрылась, как говорят, в Австрии, лишь подтверждает вывод об изначальном умысле этой, мягко говоря, амбициозной женщины. Финал в этой драме, пожалуй, предсказуем, и связан с дальнейшим раскручиванием правды в отношении ее главной участницы, которой крайне сложно будет убедить австрийские власти в своей невиновности.
Николай Корольков.