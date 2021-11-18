Тайна «подметных» видео Катерины Босов

Семейное видео от оператора Катерины Босов

И еще один интересный факт. Мало кто обратил внимание, что из Сети Интернет исчезли видео, в которых Катерина Босов снимала своего супруга на телефон, когда он был, так сказать, в не очень трезвом состоянии. В семейной жизни бывает всякое, но такого, чтобы супруга снимала своего мужа, мягко говоря, в неприглядном виде, а затем эти видео всплывали в «мировой паутине» - подобные случаи крайне редки. Между тем, спустя какое-то время после замужества Катерины на угольном «короле» такие ролики, в которых бизнесмен что-то плохо и невнятно говорил, неожиданно появились в Сети.

Известно, что олигарх сильно переживал их появление: ему несомненно было неудобно перед своими партнерами и сильными мира сего. Будучи одним из основных спонсоров Ночной хоккейной лиги, он общался с высшими российскими чиновниками и бизнесменами, и появление таких видео дискредитировало его перед ними. В прессе даже появились сообщения, что главу «Сибантрацита» отстранили от участия в делах хоккейной лиги.

По официальной версии, «семейные» видео олигарха могли попасть в Сеть из-за того, что телефон Катерины Босов был взломан хакерами. Но после информации о том, что супруга олигарха может стать подозреваемой по уголовного делу о доведении предпринимателя до самоубийства, обнаружилось, что данные видео исчезли из видеохостинга Youtube, например, как это – под названием «Танцор Диско». Как говорится, есть повод задуматься, не являются ли все эти факты звеньями одной цепи.