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Путин разрешил пополнять Пенсионный фонд деньгами коррупционеров

В ПФР также пойдут средства от реализации конфискованного имущества

Фото: Global Look Press

Владимир Путин подписал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России разрешается зачислять деньги, полученные в результате коррупционных правонарушений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки дополняют список источников, из которых формируется бюджет Пенсионного фонда, в него разрешают вносить «конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений». 

Сейчас бюджет Пенсионного фонда формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, сумм пеней, доходов от инвестирования временно свободных средств фонда, добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц, средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.

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