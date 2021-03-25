Путин разрешил пополнять Пенсионный фонд деньгами коррупционеров

Владимир Путин подписал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России разрешается зачислять деньги, полученные в результате коррупционных правонарушений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки дополняют список источников, из которых формируется бюджет Пенсионного фонда, в него разрешают вносить «конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений».

Сейчас бюджет Пенсионного фонда формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, сумм пеней, доходов от инвестирования временно свободных средств фонда, добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц, средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.