«Он что-то знает»: Россияне отреагировали на прогноз Билла Гейтса по пандемии

Известный американский миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс давно слывет одним из тех глобалистов, которым их же противники и сторонники разного рода конспирологических теорий приписывают едва ли не всемирный заговор против человечества. Причем, в годы пандемии коронавируса Билл Гейтс, ставший в последние несколько лет большим визионистом во всем, что касается вирусов и других глобальных угроз, попал в опалу даже у тех, кто ранее не был склонен считать его причастным к мифическому «мировому правительству».

Как бы там ни было, но недавнее высказывание миллиардера, который прежде только нагнетал обстановку и пугал человечество новыми, куда более серьезными чем коронавирус угрозами, пусть и несёт в себе определенный позитив, но было воспринято обществом с настороженностью.

Основатель Microsoft выступил с заявлением о том, что уже к лету 2022 года опасность коронавируса снизится, а количество тяжёлых случаев заболевания, спровоцированного вирусом, резко сократится. Соответствующий прогноз Билл Гейтс озвучил во время своего выступления в рамках Нового экономического форума Bloomberg.

Свой прогноз бизнесмен основывает на том, что на данный момент улучшению ситуации способствует формирование вакцинного и естественного иммунитета, а также активная разработка препаратов для лечения COVID-19. Именно благодаря этому, убежден он, уровень смертности и процент тяжёлых случаев заболевания уже к лету 2022 году могут оказаться даже немного ниже, чем те же уровни при сезонном гриппе. Впрочем, в своем выступлении Гейтс сделал небольшое уточнение, отметив, что ситуация станет лучше лишь в том случае, если не появятся новые штаммы вируса.

Примечательно, что в российском сегменте Интернета на новые высказывания Билла Гейтса отреагировали довольно бурно. Многие россияне в комментариях отмечают, что бизнесмену довольно легко делать такие прогнозы, поскольку, подозревают они, он может иметь непосредственное отношение к самой пандемии. Напомнили в соцсетях и о том, что семья Билла Гейтса – один из крупнейших источников финансирования Всемирной организации здравоохранения, определяющей большую часть мер по борьбе с коронавирусом на планете. Есть и те, кто отнёсся к его словам с иронией.

«И всё-то у Гейтса по плану идёт... Заражение, начало, протекание и завершение даже... Удивительная личность!»

«Почётный вирусолог. Ежу понятно, зимой больше кашляют, чем летом».

«Откуда этот проныра всё знает? И о планах вируса тоже ему известно. Вот пройдоха, ай да прохвост!»

«Ключевая фраза, "если не появятся новые штаммы", анонс состоялся».

«Билл видать расстроился. Бедненький. Планировал получать прибыль от ковидкомпании до конца 2025 года, а тут вдруг облом.

Им виднее. Ведь не определили искусственного происхождения коронавирус или природного. Если это биологическое оружие или его сделают таким, то никогда мы не избавимся от него».

«Ну зачем же так палиться? ... или пиплу показывают, что они — это пыль под ногами гейтсев и иже в доле?»

«Не папа ли он ковида - потому и знает, что к чему!»

«Бил видимо знает, что говорит, не зря же это всё было запущено и спрогнозировано, ведь ВОЗ напрямую финансово зависит от семьи Гейтса».

«Признавайся Бил, кукловоды решили погодить и подсчитать остатки населения?»

«Билл Гейтс сказал - вирус! И появился коронавирус Билл Гейтс сказал - хватит!.. И вирус пропал. Нет, не трудно. Легко быть богом».

«Ну да, сначала Гейтс спонсировал создание вируса ковид и мировой банк просчитал все экономические риски от последствий пандемии. Теперь, чтобы мировая экономика не рухнула окончательно, (а с ней доходы золотого миллиарда, включая Гейтса), новые штаммы они придержат до осени следующего года? И именно по этой причине Гейтс нам обещалки обещает. Цинизм на уровне сатанизма».

«Не, ну если главный инвестор ковида, сказал, то так и будет».

«Билл Гейтс что-то знает, просто так не станет языком трепать», - пишут россияне в комментариях под соответствующей новостью.