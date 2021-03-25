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Финансовая пирамида QBF «кинула» Анастасию Волочкову: прима обратилась в полицию

Фирма вернула часть денег балерине и прекратила свою деятельность

Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова обратилась в Тверское ОВД с заявлением о хищении у нее 1,7 млн рублей сотрудниками компании QBF. Полиция начала проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Балерина рассказала, что в июле 2020 года ей позвонил некий Тимур и представился сотрудником компании QBF. «После этого сказал, что знает, какие у меня связи, и без затей предложил, чтобы я порекомендовала их компанию своим друзьям для вложения денег. Я, естественно, отказалась. Тогда мне предложили самой стать инвестором», – вспоминает Анастасия Волочкова.

Прима согласилась и отправилась в офис на Пресненской набережной, где заключила контракт с компанией и перечислила на указанный счет 2 миллиона рублей, а чуть позже еще 1 миллион под 10% годовых.

Через 3 месяца ей вернули 1,5 млн рублей и больше сотрудники компании на связь не выходили. Волочкова оценивает ущерб, который ей нанесли мошенники в 1,7 млн рублей.

С апреля месяца в отношении сотрудников QBF ведется следствие по делу об особо крупном мошенничестве (ч.4, ст.159 УК РФ). После проведенных обысков, преступная организация свернула свою деятельность. По данным сотрудников полиции размер похищенных у вкладчиков средств может составлять от 5 до 7 миллиардов рублей.

«Среди прочих свои деньги предполагаемым мошенникам отдали и несколько десятков VIP-персон, среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. Впрочем, в отличие от Анастасии Волочковой, они по разным причинам пока не только не хотят предавать огласке свои потери, но и отказываются от статуса потерпевшего», – сообщает издание «Коммерсант».

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