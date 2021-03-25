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19 ноября самое длительное за последние 500 лет лунное затмение

В 12:04 по московскому времени 0,97 лунного диска погрузится в тень Земли

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Фото: @Pixabay

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с 15 века», – сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Затмение будет длится 3 часа 28 минут. Почти вся Луна окажется в тени Земли в 12:04 по мск. В 13:48 мск ночное светило выйдет из тени и, по словам астрологов, начнется полутеневое затмение. Общая продолжительность астрологического явления составит 6 часов 01 минута. В 15:04 мск весь процесс завершится.

Жители столицы затмение увидеть не смогут – Луна в это время будет находится под горизонтом. Лишь Дальневосточный федеральный округ сможет наблюдать теневое затмение от начала до конца.

В забайкальских регионах увидят наибольшую фазу затмения, в Центральной, Восточной и Северной Сибири – окончание этого явления. Луна будет видна ранним вечером низко над горизонтом.

Самое длительное затмение Луны увидят и жители Восточной Азии, Северной Европы, Индонезии, Океании, Северной и Южной Америки. 

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