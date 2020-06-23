10 тысяч иракских беженцев могут оказаться в Москве — Максим Шевченко

Миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши, обсуждается уже не первый день. На этом фоне возникло немало версий относительно первоисточника проблемы. К примеру, Запад видит в происходящем руку Кремля, преподнося ситуацию как результат действий полностью подконтрольного Москве Лукашенко. В России при этом озвучиваются несколько иные оценки. Между тем Минск продолжает утверждать, что во всем виноваты польские силовики, не желающие пропустить через границу толпы беженцев из стран, в которых Запад вел или ведёт боевые действия, в том числе не без участия Польши.

Впрочем, все эти взаимные обвинения, так или иначе, являются следствие сложных геполитических игр между ближайшими соседями, а разобраться в них более обстоятельно смогут только большие специалисты, да и то, лишь спустя какое-то время. Между тем проблема существует и продолжает усугубляться, а потому в будущем она может стать актуальной не только для Белоруссии и Польши, между которыми и происходит основная дискуссия в рамках конфликта, а также для Литвы, чья граница максимально близко к зоне событий, но и для России, как части Союзного государства.

Отчасти о существовании такого риска в эфире радиостанции «Эхо Москвы» напомнил известный российский журналист и политик Максим Шевченко, отметивший, что уже завтра тысячи беженцев, скопившихся на белорусско-польской границе, могут оказаться в российских городах.

«Попадая в Белоруссию, вы фактически попадаете в Россию. Вы можете там сесть на поезд и добраться до России. Эти иракцы, попав в Белоруссию, считается, что тоже попали в Россию. Все эти 10 тысяч человек в итоге могут оказаться в Москве, к примеру, или в Петербурге, или даже на Рублёвском шоссе», - отметил он.

При этом журналист подчеркивает, что Россия в сложившихся обстоятельствах вполне могла бы протянуть руку помощи гражданам других стран, ищущих лучшей жизни вдалеке от родины. Но для этого, убежден он, государству стоило бы для начала наладить жизнь собственных граждан.

«Я выступаю за то, чтобы Россия, если у нее имеется такая возможность, всегда помогала беженцам. Однако, перед тем, как помогать иностранным беженцам, следовало бы помочь своим гражданам. Поскольку россияне в большинстве своем живут в такой бедности, в такой нищете и в аду. Вот именно так живёт страна. Поэтому мне понятно, к примеру, почему Германия к такому готова. Там в целом очень высокий уровень жизни. А что по поводу России? В России даже масок в больницах нет», - подытожил Шевченко.