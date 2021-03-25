«Санитарная диктатура»: Политолог «вычислил» сроки победы над коронавирусом в России

Накануне стало известно о том, что в России продлили действие эпидемических правил по профилактике COVID-19 ещё как минимум на 2 года. Соответствующее решение принято главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Её решением действие ограничений и санитарно-эпидемиологических правил продлено вплоть до 2024 года. Соответствующее постановление главы ведомства уже опубликовано на едином портале нормативно-правовых актов.

В обществе подобные новости восприняли не без тревоги, поэтому социальные сети буквально сразу же взорвались множеством гневных комментариев с непечатными эпитетами в адрес властей. Ситуация, накалённая ранее давлением федерального центра на население с целью организации тотальной вакцинации, а также обсуждением и возможным принятием закона о QR-кодах, разогрелась до такой степени, что объясняться пришлось уже Кремлю. Впрочем, аргументы пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о «техническом» характере этого решения мало кого убедили, а потому дискуссия вокруг него продолжается до сих пор.

Между тем, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, продление «ковидных» ограничений и правил свидетельствуют о том, что Кремль рассчитывает на стабилизацию ситуации с коронавирусом именно к 2024 году, когда в стране должны пройти очередные президентские выборы. А потому, убеждён эксперт, власти вряд ли откажутся от санитарного режима управления страной.

«Санитарная диктатура продлена до 2024 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о продлении действия санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года.

Документ включает в себя также продление требований о ношении средств индивидуальной защиты, «гигиеническом воспитании», а также особых правил применительно к лицам в возрасте от 65 лет и т.д. На фоне нашумевшего закона о QR-кодах, который предоставит региональным санврачам экстренные полномочия по закрытию чего-либо, становится очевидно, что власть пытается выстроить ещё более жёсткую врачебную вертикаль, которая в будущем позволит диктовать регионам волю центрального оперативного штаба даже в обход мнения глав регионов.

В принципе, губернаторы только рады, что их выведут из этой игры и им не придётся нести серьёзные политические последствия за решения, принимаемые санитарными врачами.

Разумеется, уже в 2024 году пройдут очередные президентские выборы. Вероятнее всего, именно к этой кампании планируется стабилизировать ситуацию и объявить об очередной победе над коронавирусом. Раз уж ВОЗ отказался от деления пандемии на волны, перейдя на ковидную константу, можно предположить, что и от санитарного управления страной власти не откажутся до последнего», - пишет Гращенков в своём авторском Telegram-канале.