Приключения итальянцев в России продолжаются: два итальянских режиссера оказались в полиции
Хотели познакомить зрителей со своей новой картиной прямо на Манежной площади и не нашли понимания у сотрудников МВД
В Москве, на Манежной площади были задержаны два итальянских режиссера Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути, сообщает издание BAZA.
Граждане Италии 18 ноября вышли на Манежную площадь с небольшими плакатами. Это была мини афиша их нового фильма «Эст диктатура в последнюю минуту». Картина повествует о диктатуре в странах советского блока.
Сотрудники МВД забрали иностранцев в отдел «Китай-город» за проведение одиночных пикетов.
Маурицио Паганелли опубликовал в фейсбуке фотографию с плакатом, который он держал в руках.