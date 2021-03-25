Приключения итальянцев в России продолжаются: два итальянских режиссера оказались в полиции

В Москве, на Манежной площади были задержаны два итальянских режиссера Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути, сообщает издание BAZA.

Граждане Италии 18 ноября вышли на Манежную площадь с небольшими плакатами. Это была мини афиша их нового фильма «Эст диктатура в последнюю минуту». Картина повествует о диктатуре в странах советского блока.

Сотрудники МВД забрали иностранцев в отдел «Китай-город» за проведение одиночных пикетов.

Маурицио Паганелли опубликовал в фейсбуке фотографию с плакатом, который он держал в руках.