Погода постепенно перестраивается на московскую зиму: метеопрогноз для столичного региона

В четверг, 18 ноября, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

Температура воздуха в столице будет держаться в пределах от 0 до +2 градусов, по области будет от -1 до +3. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, Атмосферное давление 749 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 65 %. Содержание кислорода в воздухе в норме, геомагнитный фон спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

«Погода постепенно перестраивается на московскую зиму. Температура воздуха в ночные часы уже отрицательная до –3, днем от –1 до +1 градуса. Но на повышенном фоне атмосферного давления облачности пока немного, а значит и осадки возможны лишь ближе к вечеру». – говорится в сообщении.

Отмечается, что такой характер погоды для второй половины ноября довольно комфортен для большинства здоровых людей.