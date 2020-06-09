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«Михаил выйдет совсем скоро»: Пашаев рассказал, когда Ефремов окажется на свободе

Актеру осталось сидеть всего несколько месяцев

Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в белгородской тюрьме за совершенное ДТП в центре Москвы. Именитого актера приговорили к 8 года колонии общего режима. Впрочем, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Михаил выйдет совсем скоро: гораздо раньше положенного срока.

- У Михаила есть шанс выйти по УДО?

- Даже не УДО. У него есть все основания выйти на принудительные работы через треть срока. Это через два половиной года с момента ареста. Не знаю, сколько ему осталось до этой даты. Наверное, один год. Я не слежу за этим. А до УДО ему еще долго: должно пройти 3 года и 9 месяцев.

- Вы с ним будете встречаться после того, как он окажется на свободе?

- Конечно. Когда он выйдет, я плюну ему в лицо. Я себе слово дал, что сделаю это.

- За что вы так?

- А как вы считаете? Михаил знал, что меня заставляют, чтобы я отказался от его защиты. И его просили, чтобы он отказался от меня. Мы уже через 10 дней после начала домашнего ареста знали, что он 8 лет получит. Я ему говорил об этом прямо. Его подруге тоже объявили этот срок. При этом сказали: «Остановите Пашаева, пускай молчит». Он в тот момент умолял: «Не бросай меня!»

- Да что вы!

- Да. Не то, что просил, а именно умолял: «Не бросай меня». Я рисковал своей жизнью, своей семьей. Вы же много, чего не знаете, что делали со мной, как прессовали с утра до вечера все органы. Из-за этого пострадала вся моя семья. Но я Ефремова его не бросил. А потом, начав сотрудничать с Добровинским, он начал грязью поливать меня. Я, когда Ефремов выйдет, сначала ему вопрос задам. А потом плюну в лицо ему. Я себе слово дал сделать это публично. Поймите, человек должен сохранять свое лицо. Не надо быть подонком! Мне такие вещи обещали, если я его оставлю. Но я его не предал. И без статуса адвоката обещали оставить, и посадить…Заставляли меня покинуть страну, но я не сделал этого… Не бросил его… А что я ответ получил? Он же говорил мне: «Вы – мой вечный друг. Я из тюрьмы, когда выйду, сначала к вам приеду».

- В тот момент многие от него отвернулись, да.

- Самые близкие друзья его предали. Никто не встал на его защиту. Ни-кто! Я просил хотя бы создать инициативную группу. Все отказались. А потом оказались все опять героями, «мужиками».

- Когда вы узнали, что Ефремов от вас отказался?

- Он не отказывался от меня. Когда я закончил свою работу, наше соглашение истекло. Если адвокат идет дальше, он его продлевает. Но я отказался это делать. Знаете, почему? Михаил мне сказал: «Делай все, что скажет жена, что скажет Никита». Я сказал: «Нет, этого не будет!» Приехал из изолятора домой и сказал его жене, что дальше не пойду, попросил найти себе нового адвоката.

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