«Ковидоманка»: Россияне разнесли Попову после слов об обязательном тестировании на COVID-19

Всех россиян с ОРВИ отныне будут в обязательном порядке проверять на коронавирусную инфекцию. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Соответствующее решение уже вышло в виде постановления за подписью главного санврача страны о том, что все пациенты с клинической картиной как при ОРВИ будут отныне обследоваться на COVID-19 в обязательном порядке. Это необходимо для того, чтобы не упустить пациентов с более опасной инфекцией», - заявила Попова во время недавнего совещания.

При этом чиновница подчеркнула, что для облегчения данной работы в ближайшие месяцы регионам будут направлены дополнительные экспресс-тесты. «Я убеждена, что это поможет значительно быстрее выявлять инфицированных пациентов с соответствующей клиникой и оперативно принимать необходимые меры», - добавила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, суть этой идеи заключается в том, чтобы хотя бы до конца января 2022 года обеспечить всех, кто обращается к медикам с ОРВИ высокочувствительными тестами, чтобы у врачей была возможность ставить диагноз непосредственно во время осмотра.

Примечательно, что россияне отреагировали на эту инициативу традиционно остро. В социальных сетях многие из них продолжают удивляться тому, что еще год тому назад российские медики нередко отказывали в проведении тестов, списывая все как раз на ОРВИ, а теперь ситуация меняется в противоположную сторону. Многим это обстоятельство кажется подозрительным. В остальном же граждане не сдерживают эмоций, требуя, к примеру, отдать под суд и Попову, и других представителей санитарных властей страны.

«Когда Попова о чём-нибудь заявляет, я чувствую лёгкое недомогание...»

«Попову и её действия нужно обследовать на предмет подрыва Конституционного строя государства, и вредительства в отношении народов России».

«Это вброс, чтобы мы главного не заметили на этом совещании? Заявлено рекомендованную генетическую базу россиян?»

«Теперь в больницы ни кто ходить не будет».

«Ну всё победили ОРВИ и грипп, осталось победить Ковид теперь».

«Что-то заявляет, что-то приказывает. Кто такая Попова?»

«Попова, похоже, ковидоманка - новейший диагноз в психиатрии», - пишут пользователи соцсетей.