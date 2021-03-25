Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:24

«Ковидоманка»: Россияне разнесли Попову после слов об обязательном тестировании на COVID-19

В социальных сетях многие из них продолжают удивляться тому, что ещё год тому назад российские медики нередко отказывали в проведении тестов, списывая все как раз на ОРВИ, а теперь ситуация меняется в противоположную сторону

Фото: Global Look Press

Всех россиян с ОРВИ отныне будут в обязательном порядке проверять на коронавирусную инфекцию. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Соответствующее решение уже вышло в виде постановления за подписью главного санврача страны о том, что все пациенты с клинической картиной как при ОРВИ будут отныне обследоваться на COVID-19 в обязательном порядке. Это необходимо для того, чтобы не упустить пациентов с более опасной инфекцией», - заявила Попова во время недавнего совещания.

При этом чиновница подчеркнула, что для облегчения данной работы в ближайшие месяцы регионам будут направлены дополнительные экспресс-тесты. «Я убеждена, что это поможет значительно быстрее выявлять инфицированных пациентов с соответствующей клиникой и оперативно принимать необходимые меры», - добавила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, суть этой идеи заключается в том, чтобы хотя бы до конца января 2022 года обеспечить всех, кто обращается к медикам с ОРВИ высокочувствительными тестами, чтобы у врачей была возможность ставить диагноз непосредственно во время осмотра.

Примечательно, что россияне отреагировали на эту инициативу традиционно остро. В социальных сетях многие из них продолжают удивляться тому, что еще год тому назад российские медики нередко отказывали в проведении тестов, списывая все как раз на ОРВИ, а теперь ситуация меняется в противоположную сторону. Многим это обстоятельство кажется подозрительным. В остальном же граждане не сдерживают эмоций, требуя, к примеру, отдать под суд и Попову, и других представителей санитарных властей страны.

«Когда Попова о чём-нибудь заявляет, я чувствую лёгкое недомогание...»

«Попову и её действия нужно обследовать на предмет подрыва Конституционного строя государства, и вредительства в отношении народов России».

«Это вброс, чтобы мы главного не заметили на этом совещании? Заявлено рекомендованную генетическую базу россиян?»

«Теперь в больницы ни кто ходить не будет».

«Ну всё победили ОРВИ и грипп, осталось победить Ковид теперь».

«Что-то заявляет, что-то приказывает. Кто такая Попова?»

«Попова, похоже, ковидоманка - новейший диагноз в психиатрии», - пишут пользователи соцсетей.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 43 минуты назад

Мишустин уволил замминистра спорта за прогул. Она могла просто забыть оформить командировку

Общество 1 час назад

Власти планируют ссылать заключённых трудиться на Крайний Север

Общество 1 час назад

Приключения итальянцев в России продолжаются: два итальянских режиссера оказались в полиции

Общество 1 час назад

«Санитарная диктатура»: Политолог «вычислил» сроки победы над коронавирусом в России

Политика 1 час назад

«Пандемия далеко не побеждена»: Путин предупредил о риске новых волн ковида

Политика 1 час назад

«Воля государства выражается в законе об иноагентах»: «Мемориал*» сообщили, какие претензии к ним предъявляются

Общество 3 часа назад

COVID отобрал праздник у детей: новогоднее представление в Кремле отменили

Политика 3 часа назад

Пообломать рога

Общество 3 часа назад

Полиция заинтересовалась новым фото полуголой девушки на фоне храма

Политика 3 часа назад

Путин потерял единственного преемника: Депутат Госдумы сделал громкое заявление

Происшествия 3 часа назад

Суд приговорил экс-министра образования Архангельской области к пяти годам колонии за растление малолетних

Общество 3 часа назад

Умер актер Игорь Савочкин, сыгравший в «Ночном дозоре» и «Тихой заставе»

Расследование 4 часа назад

Фильм-расследование «Собеседника». Тайные закрома Дмитрия Патрушева

Общество 4 часа назад

Первый пункт анонимной вакцинации для купивших поддельный сертификат от COVID-19 открыли в Украине

Политика 4 часа назад

«Он сразу сказал "Было, было"»: Зюганов прокомментировал признание Рашкина

Общество 5 часов назад

«Михаил выйдет совсем скоро»: Пашаев рассказал, когда Ефремов окажется на свободе

Общество 6 часов назад

Экс-главу фан-клуба «Спартака», который избил журналиста, отпустили из СИЗО под залог

Общество 6 часов назад

Названо количество антител, которое может быть признано достаточным для получения QR-кода

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика