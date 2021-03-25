COVID отобрал праздник у детей: новогоднее представление в Кремле отменили

Новогоднее представление для детей в Государственном Кремлевском дворце проводить не будут из-за пандемии. Традиционная праздничная сказка будет показана в записи, на детском канале «Карусель» в канун Нового года, – сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

"К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет.», – сказала Крылова.

Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев говорит, что в настоящее время уже утвержден сценарий спектакля, который называется «Волшебная сказка стеклодува», написана музыка и подобрана труппа артистов.

В прошлом году праздник возле Кремлевской елки также прошел только в эфире. Представление вживую для зрителей не проводили.