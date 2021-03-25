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«Самим то не смешно?» Россияне высмеяли новое решение Мишустина

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление Кабмина об увеличении в России пособия по безработице.

Фото: Global Look Press

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление Кабмина об увеличении в России пособия по безработице. Так, в 2022 году выплаты безработным составят до 12 792 рублей. Соответствующее решение уже опубликовано на едином портале нормативно-правовых актов.

«Установить на 2022 год для российских граждан, признанных безработными в установленном порядке, минимальный размер пособия по безработице в 1500 рублей», - также говорится в документе.

При этом условия получения соответствующих выплат остаются без изменений, на что обратили внимание в Минтруде. Отмечается, что в течение первых трёх месяцев после регистрации в статусе безработного человек может рассчитывать на получение вплоть до 75% от своего прежнего дохода, однако не более установленных правительством 12 792 рублей. Следующие 3 месяца сумма уменьшается до 60% и не может быть более 5 000 рублей. При этом в 2021 году самый большой размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, то есть выплата была увеличена на 662 рубля.

Разумеется, россияне восприняли это нововведение как издёвку. Более того, многие из них отмечают, что тон крупных федеральных СМИ, подающих эту новость как нечто очень положительное, выглядит странно, особенно на фоне скромного повышения размера пособия на 662 рубля. Есть и те, кто откровенно негодует из-за того, что в отдельных случаях размер пенсии с большим трудовым стажем может оказаться меньше пособия по безработице. Но в большинстве своём россияне недовольны самой суммой, предлагая Михаилу Мишустину и другим чиновникам попробовать самим прожить на такую сумму.

«Он сам смог бы прожить на эти деньги хотя бы половину дня?»

«Вот теперь заживём».

«Лучше бы пенсию повысили».

«Чтоб он так жил!»

«Их всех уволить и посадить на такое пособие!»

«А у меня пенсия - 12350. Нормально жить на такие деньги? Правительство, ау, очнитесь от спячки, людям очень трудно жить!»

«Самим не стыдно такое подписывать?!»

«Он когда подписывал, наверно долго смеялся».

«Прикольно, что минимальная оплата труда такая же. Что-то логика страдает».

«Да не позорились бы лучше вообще, самим то не смешно?» - пишут пользователи в социальных сетях.
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