Роспотребнадзор предлагает выдавать QR-коды по достаточному уровню антител к коронавирусу

Правительство РФ прорабатывает возможность выдачи, цитирует «Интерфакс» главу Роспотребнадзора Анну Попову.

– По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант её решения, – сказала Попова, отвечая на вопрос депутата Алексея Куринного на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

По словам главы Роспотребнадзора, у правительства уже есть варианты реализации такого варианта выдачи QR-кодов.

– Здесь позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено, – пообещала Анна Попова.