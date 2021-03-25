Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 23:28

Роспотребнадзор предлагает выдавать QR-коды по достаточному уровню антител к коронавирусу

У правительства есть понимание, как это сделать, но торопиться никто не станет

Фото: pixabay

Правительство РФ прорабатывает возможность выдачи, цитирует «Интерфакс» главу Роспотребнадзора Анну Попову.

– По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант её решения, – сказала Попова, отвечая на вопрос депутата Алексея Куринного на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

По словам главы Роспотребнадзора, у правительства уже есть варианты реализации такого варианта выдачи QR-кодов.

– Здесь позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено, – пообещала Анна Попова.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Политика 1 час назад

Личная жизнь, секреты стройности, Кабо-Верде. Поклонская честно ответила на вопросы о себе

Политика 3 часа назад

«Это не закончится никогда»: Россияне набросились на Пескова из-за продления «ковидных» ограничений

Общество 3 часа назад

Главное к вечеру: Рашкина намерены лишить неприкосновенности, Поклонская против QR-кодов, признание иноагентами через суд

Общество 4 часа назад

Мосгорсуд признал законным обязательное экспресс-тестирование школьников на COVID-19

Общество 4 часа назад

«Путин не настолько потерял связь с реальностью»: Аббас Галлямов о вакцинации и QR-кодах

Общество 4 часа назад

«Самим то не смешно?» Россияне высмеяли новое решение Мишустина

Общество 5 часов назад

В правительстве РФ назвали процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

Общество 5 часов назад

Роскомнадзор требует у суда заблокировать издание The Insider*

Политика 5 часов назад

Лев Пономарев*: «Желание уничтожить "Мемориал*" естественно для этой власти»

Общество 6 часов назад

Глава Роспотребнадзора: Больных ОРВИ будут проверять на COVID-19 в обязательном порядке

Общество 6 часов назад

Как Мстислав Ростропович навсегда уезжал из Советского Союза. История одного фото

Общество 6 часов назад

«Подставили по полной программе»: политолог о том, лишат ли Рашкина депутатского мандата

Политика 6 часов назад

Генпрокуратура намерена лишить Рашкина неприкосновенности

Общество 7 часов назад

Собянин поручил заменить мигрантов на стройках людьми «другого качества»

Общество 7 часов назад

В России создали еще один препарат от COVID-19

Общество 7 часов назад

Колорадские жуки умрут голодной смертью

Общество 8 часов назад

В Госдуму внесли законопроект о признании СМИ иноагентами только по решению суда

Общество 8 часов назад

Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн попал в реанимацию из-за сердечного приступа

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика