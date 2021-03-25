«Путин не настолько потерял связь с реальностью»: Аббас Галлямов о вакцинации и QR-кодах

В последние дни в российском обществе обострилась дискуссия вокруг планов властей о принятии закона о QR-кодах. Согласно этому документу, который довольно быстро приобрёл статус скандального, в стране могут полностью запретить посещение общественных мест и пользование транспортом без предъявления кода, свидетельствующего о пройдённой вакцинации или перенесённом заболевании. Причём, острота дискуссии во многом определяется нежеланием огромного числа россиян угодить в так называемый «цифровой концлагерь» - термин этот давно выведен рядом экспертов за скобки привычного противостояния народа с властью, а потому в последние месяцы ассоциируется с непримиримым противостоянием двух полюсов одного государства.

Более того, тема оказалась настолько волнующей для многих, что постепенно задвинула на второй план всегда острый вопрос о вакцинации и её постепенном превращении в обязательный и безальтернативный выбор для каждого. Эксперты тем временем активно перебирают карты, пытаясь спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Причём, если кто-то просто гадает, как далеко зайдут власти в решении этого вопроса, то другие уже не сомневаются, что давление со стороны федерального центра будет только нарастать, а потому предлагают сразу же перейти к определению последствий. В их числе называют и очередной рост взрывной протестной активности.

Между тем, как считает политолог Аббас Галлямов, власти хорошо понимают тонности действующего в последние годы общественного договора, несмотря на то, что сам он претерпел серьёзных изменений, причём, именно с подачи власть имущих. А потому, уверен эксперт, никто не будет пересматривать этот самый договор и пытаться перейти черту, за которой маячит откровенное неприятие огромного числа граждан, способное перерасти в нечто большее. «Путин пока еще не настолько потерял связь с реальностью», - так Галлямов аргументирует свою позицию, согласно которой, рисковать дальше Кремль не станет.

«Протестовать против обязательного вакцинирования и введения куар-кодов людям гораздо легче, чем возмущаться по поводу сфальсифицированных выборов или политических репрессий. Народ понимает, что на самом деле в России запрещён не любой протест. По-настоящему наказуемо только посягательство на право нынешнего истеблишмента править страной. Нельзя претендовать на власть. А возмущаться в связи с неправедными действиями властей в отношении самих себя - так это как раз возможно. Здесь ведь речь идёт о частностях, а не о системе. Системе здесь ничто не угрожает.

Суть социального контакта между режимом и населением заключается в том, что последнее не имеет право лезть в политику. Это - епархия властей. Те же в обмен обязуются обеспечивать людей чувством гордости по поводу принадлежности к великой державе. Всё, этим контракт исчерпывается. Соблюдение закона в него не входит - ни для одной стороны, ни для другой. Куар-коды и вакцинация тоже не предусмотрены. В конце концов, это не политика, не вопрос о власти.

Попытка пересмотреть контракт опасна для Кремля. Это можно делать на подъёме - когда ты усиливаешься. Тогда есть вероятность, что новые условия, которых ты добьёшься, будут лучше предыдущих. А в момент, когда ты и без того падаешь, у тебя есть шанс потерять вообще всё. В ответ на твоё пересечение границы люди ведь тоже могут перестать её признавать. Пойдут в политику, например.

Думаю, Путин не настолько потерял связь с реальностью, чтобы так рисковать. В конце концов, зачем ему всё это? Его власти ведь ковид не угрожает», - пишет Галлямов в своём авторском Telegram-канале.