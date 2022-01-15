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Москва помирила Баку и Ереван, Miramax судится с Тарантино: главное к утру 17 ноября

Азербайджан и Армения приостановили боевые действия на проблемных участках границы

Фото: Global Look Press

В Красноярском крае объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. «Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 года», – пояснил он. 

Баку и Ереван остановили боевые действия после телефонных переговоров, которые провел с главами военных ведомств Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», – приводит «Интерфакс» сообщение Минобороны России. В военном ведомстве Армении также рассказали, что при посредничестве Москвы на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие.

Альтернативная группа врачей, сформированная по настоянию омбудсмена Грузии Нино Ломджария, в течение пяти часов проводила осмотр состояния здоровья объявившего голодовку экс-президента Михаила Саакашвили в тюремной больнице. Медики заверили, что политик действительно голодает, а его состояние близко к тяжелому и требует интенсивного лечения.

Закончился групповой этап европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2022. В число участников от Европы попали Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Нидерланды. В стыковых матчах сыграют занявшие вторые строчки в своих группах Россия, Италия, Польша, Португалия, Северная Македония, Швеция, Шотландия, Украина, а также Австрия и Чехия, которые оказались лидерами в рейтинге Лиги наций УЕФА. Победители трех финалов попадут на ЧМ. Жеребьевка состоится 26 ноября. 

Киностудия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино. Компания хочет запретить режиссеру продавать в виде NFT-токенов куски сценария «Криминального чтива», не вошедшие в финальную версию фильма. Об этом пишет The Wall Street Journal. В студии указывают на то, что режиссер нарушает интеллектуальные права на киноленту, которые принадлежат Miramax. 

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