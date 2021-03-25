Максимальная величина пособия по безработице выросла на 662 рубля

В 2022 году максимальный размер пособия по безработице составит 12 792 рубля. Постановление об увеличении пособия было принято правительством Российской Федерации и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <…> минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработицу в размере 12 792 рублей - в первые три месяца выплаты пособия по безработице, 5 000 рублей - в следующие три месяца периода выплаты», – написано в документе.