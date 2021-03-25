Гинцбург заявил, что у назальной вакцины от СOVID-19 нет побочных эффектов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у назальной вакцины от коронавируса не замечено никаких побочных эффектов и по окончанию клинических исследований препарата будет решаться вопрос об использовании его вместо прививки от COVID-19, сообщает РИА Новости.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», – сказал Гинцбург.

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) разрешили в октябре. Как отметил ученый, однозначного ответа на то, что препарат заменит вакцину, пока нет.

По его словам, прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще чем раз в полгода или реже, но этот вопрос еще изучается.