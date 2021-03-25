Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:35

Гинцбург заявил, что у назальной вакцины от СOVID-19 нет побочных эффектов

По его словам, назальный препарат может заменить вакцины от коронавируса

Фото: Скриншот с Youtube Первый канал

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у назальной вакцины от коронавируса не замечено никаких побочных эффектов и по окончанию клинических исследований препарата будет решаться вопрос об использовании его вместо прививки от COVID-19, сообщает РИА Новости

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», – сказал Гинцбург. 

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) разрешили в октябре. Как отметил ученый, однозначного ответа на то, что препарат заменит вакцину, пока нет.

По его словам, прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще чем раз в полгода или реже, но этот вопрос еще изучается. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 2 минуты назад

Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали вменяемым

Общество 50 минут назад

«Свои подопытные крысы кончились?» Россияне возмутились тем, что Pfizer испытает новый препарат от COVID-19 в России

Общество 2 часа назад

Главное к 16 ноября: МФЦ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, Pfizer испытает новый препарат в России

Общество 11 часов назад

«Набиуллина, скоро все вымрут, виноватых не останется»: в сети уверены, что глава Центробанка перекладывает с больной головы на здоровую

Общество 11 часов назад

«Занималась развратом с Голиковой под окнами»: мужчина из Балашихи пожаловался в полицию на Собчак

Общество 12 часов назад

«Был уже один, кто с алкоголем боролся…» В сети обсудили повышение акцизов на крепкое спиртное

Общество 12 часов назад

«QR-код – это поводок, который может превратиться в ошейник»

Общество 12 часов назад

Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, получила пять лет колонии-поселения

Политика 12 часов назад

Власть поэзии. Кто из чиновников пишет стихи и о чем

Общество 13 часов назад

Депутаты от «Единой России» получили методички, как говорить о QR-кодах

Политика 14 часов назад

QR-коды поехали с гастролями, «Мемориал» в законе, «обнуление» пригодилось в ФСБ: Главное за 15 ноября

Общество 14 часов назад

Мать погибшего в аварии с Ефремовым: Не держу на актёра зла

Общество 15 часов назад

На Ставрополье «НЕбархатная революция» в СПК «Россия» зашла в тупик и в СИЗО

Общество 15 часов назад

«Кто выбирал это правительство?»: Россияне врезали Пескову за поддержку нового закона

Общество 15 часов назад

Заговор против Путина: Профессор Скурлатов рассказал о попытке отстранить президента от власти

Политика 15 часов назад

Евросоюз намерен ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

Дмитрий Быков 16 часов назад

Дмитрий Быков о закрытии «Мемориала*»: История с географией

Общество 17 часов назад

Сеньорита Наташка. Кто привел латиноамериканскую диву Наталию Орейро к российскому паспорту

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика