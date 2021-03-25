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Вчера, в 23:23

«Занималась развратом с Голиковой под окнами»: мужчина из Балашихи пожаловался в полицию на Собчак

Непонятно, что привиделось жалобщику, но полиция отнеслась к его заявлению серьёзно

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Ксения Собчак в своём телеграм-канале рассказала о странном заявлении в полицию с жалобой на неё.

«Ааааа на меня пожаловался в полицию мужчина, который считает, что 10 ноября я занималась РАЗВРАТОМ с Голиковой под его окнами 🙈🙈🙈

В БАЛАШИХЕ.

Натурально, человек позвонил на 112 ночью в четверг и сообщил, что ему мешают Голикова и Собчак. Потому что устраивают непотребства у него во дворе. И он их видит у себя под окнами и не может из-за их криков заснуть.

Не знаю как вторая участница этой фантазии, но лично я поеду среди ночи в Балашиху только если меня там будет ждать а) ужасно большая сумма денег б) ужасно сенсационный материал.

А теперь самое ох…е.

Полиция. Проводит. Проверку», – пишет Ксения.

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