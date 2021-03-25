Заговор против Путина: Профессор Скурлатов рассказал о попытке отстранить президента от власти

Российский политолог, глава коалиции «Третья сила», профессор Игорь Скурлатов входит в число тех экспертов, которые не просто противятся нарастающему контролю государства над обществом, который в условиях пандемии приобрел почти угрожающие масштабы, но еще и видят в этом признаки грядущих больших проблем.

Так, обсуждаемую в последние дни тему о грядущем рассмотрении Государственной думой правительственного проекта закона об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте Скурлатов считает особенно тревожным моментом. И если прежде эксперт и многие его единомышленники ограничивались лишь критикой с не самыми приятными эпитетами в духе «цифровой концлагерь», то сегодня он говорит о куда более тревожных вещах.

К примеру, специалист убежден, что активное продавливание проекта о QR-кодах в России несет в себе еще одну, хорошо завуалированную цель - подставить главу российского государства Владимира Путина под удар, сделать его виновником едва ли не всех бед граждан и в конечном счете добиться его отстранения от власти. Фактически профессор Скурлатов прямо говорит о существовании заговора против российского президента, причем не просто делает громкое заявление, но и приводит какую-никакую аргументацию.

«В связи со старостью Путина начинают одолевать конкуренты-наследники и разные "преемники". Конечно, ВВП человек осторожный и хитрый. Если видит президентские амбиции у кого-то, то немедленно расправляется. Но меньше, впрочем, претендентов не становится. Я лично общаюсь с десятками людей, которые не скрывают своей цели - стать главой РФ. То есть спрос на должность есть.

А значит, существуют и предложения. В данный момент сформировался "коллективный преемник" Путина - либерально-силовой блок, в котором сислибы объединились с отдельными руководителями силовых ведомств на основе идеологии, которую нам навязывает мировой глобализм.

Именно представители указанной группировки плетут мощные интриги "около Кремля", подставляю Гаранта на публичные действия в качестве инициатора самых непопулярных государственных решений типа пенсионной "реформы". Или вот введения QR-кодов, которое все жители однозначно связывают с Путиным, несмотря на его некоторую дистанцированность. Зачем всё это делается? Чтобы "продавить" ситуацию, взорвать жиденький социальный мир, заставить население выйти на улицы и потребовать отставки главы государства.

У либерально-силового блока целый комплекс инструментов для отставки ВВП и установления своей власти. Так что вышеуказанная тактика является лишь одной из множеств других. Кейс Зиничева показал многим, что терпение "новых" элит на исходе - время бежит быстро не только для старых, но и для молодых.

Сознает ли в полной мере В. Путин грозящие ему опасности от собственного окружения? Вполне. И защищается, как может. Чистит тех, кого может "зачистить". Сплачивает ряды и пр. Но противостоящий блок, ставший "Второй Силой" вместо вышедшего "из игры" Навального с его бывшими кураторами, пока, увы, остается единственной дееспособной и перспективной группой в высшей власти.

Простым гражданам РФ от этой новости должно быть горько. Ибо правление либерал-силовиков обернется быстрым разрушением русской цивилизации и российского тысячелетнего государства, от которого уже остался в 1991 г. лишь "обломок" в виде Российской Федерации», - пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.