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Взрывы в Липецке и Ливерпуле, новая трасса в Подмосковье за 60 млрд: главное к утру 15 ноября

Во Франции незаметно изменили цвет флага, россияне потерпели поражение в отборочном матче на ЧМ-2022: новости к понедельнику

Фото: Скриншот с видео «ВКонтакте» / ЧП 48 Липецк. Пархоменко Филипп

Cборная России проиграла команде Хорватии в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022 в группе H со счетом 0:1. Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил Федор Кудряшов. Между тем сборная Словакии на выезде разгромила команду Мальты со счетом 6:0. Итоговое положение команд в группе H в настоящий момент следующее: Хорватия (23 очка), Россия (22), Словакия (14), Словения (14), (5), Мальта (5).

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке произошел взрыв с последующим возгоранием конвейера. Обвалилась часть кровли цеха, пострадала одна женщина – работница предприятия. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Липецкая прокуратура и следственное управление СК по Липецкой области начали проверки.

Чехия выразила готовность поддержать Польшу в проблеме с мигрантами на границе с Белоруссией. Как написал в своем Twitter глава чешского МИД Якуб Кулганек, после беседы с польским коллегой Збигневом Рау, в ходе которой министры двух стран «обсудили ужасную ситуацию» на польско-белорусской границе, он заявил о солидарности Праги с Варшавой. Кулганек заверил в готовности Чехии оказать помощь Польше, «если возникнет необходимость».

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии негативных последствий многократной ревакцинации от коронавируса. «Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», – цитирует его ТАСС.

Троих мужчин задержали после взрыва машины такси около медучреждения в Ливерпуле, передает BBC News. Автомобиль взорвался накануне днем у здания женской больницы в районе Кенсингтон. Пассажир машины погиб на месте, водитель получил травмы. По словам полицейских, трое мужчин в возрасте 29, 26 и 21 года были задержаны «в соответствии с Законом о противодействию терроризму» на Сатклифф-стрит в районе Кенсингтон.

Предварительная стоимость новой подмосковной трассы от Люберец до ЦКАД оценивается в 60 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Проезд по дороге, которая появится к 2026 году и пойдет в обход населенных пунктов, будет стоить 12 рублей за километр для водителей легковых машин. Трасса должна разгрузить Егорьевское шоссе – одну из самых загруженных магистралей в Подмосковье.

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