Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, получила пять лет колонии-поселения

Сегодня Солнцевский районный суд Москвы определился с наказанием для 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры. Башкирова осуждена по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорена к лишению свободы на 5 лет. Наказание Башкирова будет отбывать в колонии-поселении.

Трагедия произошла 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Москве. Башкирова не пропустила пешеходов, переходивших улицу по нерегулируемому переходу, в результате чего сбила несколько малолетних детей. Двое из них – 3 и 4 лет – скончались в больнице. Кроме того в ДТП пострадали мальчики в возрасте 5 и 4 лет и 9-месячный младенец, который был в коляске.

В момент ДТП дети находились вместе с двумя взрослыми. Они приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребёнок скончался в больнице – он получил перелом основания черепа. Через некоторое время умер и средний.

Приговор в законную силу пока не вступил.