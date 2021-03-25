Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 22:43

Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, получила пять лет колонии-поселения

Её также лишили права управлять автомобилем на 2,5 года

Фото: Агентство «Москва»

Валерия Башкирова в момент оглашения приговора

Сегодня Солнцевский районный суд Москвы определился с наказанием для 19-летней жительницы столицы Валерии Башкировой. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры. Башкирова осуждена по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорена к лишению свободы на 5 лет. Наказание Башкирова будет отбывать в колонии-поселении.

Трагедия произошла 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Москве. Башкирова не пропустила пешеходов, переходивших улицу по нерегулируемому переходу, в результате чего сбила несколько малолетних детей. Двое из них – 3 и 4 лет – скончались в больнице. Кроме того в ДТП пострадали мальчики в возрасте 5 и 4 лет и 9-месячный младенец, который был в коляске.

В момент ДТП дети находились вместе с двумя взрослыми. Они приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребёнок скончался в больнице – он получил перелом основания черепа. Через некоторое время умер и средний.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 16 минут назад

«Был уже один, кто с алкоголем боролся…» В сети обсудили повышение акцизов на крепкое спиртное

Общество 26 минут назад

«QR-код – это поводок, который может превратиться в ошейник»

Политика 50 минут назад

Власть поэзии. Кто из чиновников пишет стихи и о чем

Общество 1 час назад

Депутаты от «Единой России» получили методички, как говорить о QR-кодах

Политика 2 часа назад

QR-коды поехали с гастролями, «Мемориал» в законе, «обнуление» пригодилось в ФСБ: Главное за 15 ноября

Общество 3 часа назад

Мать погибшего в аварии с Ефремовым: Не держу на актёра зла

Общество 3 часа назад

На Ставрополье «НЕбархатная революция» в СПК «Россия» зашла в тупик и в СИЗО

Общество 3 часа назад

«Кто выбирал это правительство?»: Россияне врезали Пескову за поддержку нового закона

Общество 3 часа назад

Заговор против Путина: Профессор Скурлатов рассказал о попытке отстранить президента от власти

Политика 3 часа назад

Евросоюз намерен ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

Дмитрий Быков 4 часа назад

Дмитрий Быков о закрытии «Мемориала*»: История с географией

Общество 6 часов назад

Сеньорита Наташка. Кто привел латиноамериканскую диву Наталию Орейро к российскому паспорту

Общество 6 часов назад

«Попытка лишить нацию памяти»: Более 60 академиков РАН выступили в защиту «Мемориала»

Расследование 7 часов назад

Тайные закрома министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева

Общество 7 часов назад

Игорь Скурлатов назвал введение QR-кодов «предтечей гибели РФ»

Политика 7 часов назад

Депутат Енгалычева: 80% россиян против принятия закона о QR-кодах

Политика 8 часов назад

Путин «обнулил» директора ФСБ. Сегодня ему исполняется 70, но он никуда не уходит

Без рубрики 8 часов назад

Сильнейший снегопад в Китае

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика