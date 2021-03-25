«Кто выбирал это правительство?»: Россияне врезали Пескову за поддержку нового закона

Подходит к концу второй год пандемии коронавирусной инфекции, который в России, кроме традиционных испытаний, принес еще и немало парадоксов, откровенно раздражающих население страны и создающих вокруг Кремля странную ауру недосказанности. Чего стоят неоднократные заявления российского президента Владимира Путина об исключительно добровольном характере вакцинации в стране. Ведь, всякий раз, когда глава государства озвучивал эту позицию, ее практически сразу же нивелировать его пресс-секретарь Дмитрий Песков, успевший отметиться целым набором неоднозначных заявлений.

Произошло так и в этот раз, когда вся страна активно обсуждает инициативу правительства об обязательных QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Нужно ли говорить, какой общественный резонанс произвела сама идея обязать россиян предъявлять доказательства вакцинации или перенесенной болезни едва ли не повсюду? Особенное недовольство вызвал тот факт, что отрицательный ПЦР-тест будет действовать лишь как временное решение, а с 1 февраля 2022 года этот документ уже не предоставит возможности посещать кафе и рестораны, магазины, ТРЦ и прочие общественные места. Разумеется, в этой ситуации, как и во многих других, взор общественности обращен к Кремлю. И если президент тактично отмалчивается, чем он занимался большую часть времени в 2020 и 2021 годах, то его официальный представитель снова дал понять, что Кремль в целом эту инициативу поддерживает.

По словам Пескова, меры по борьбе с коронавирусом, которые предпринимаются в регионах, только подтверждают необходимость принятия закона о QR-кодах.

«Правительство, прежде всего, исходит из того, что необходимо законодательно оформить такие действия на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются регионам в рамках предоставленных им особых полномочий, свидетельствуют о целесообразности, необходимости, актуальности и неизбежности таких изменений», - заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.

И эти слова Дмитрия Пескова вызвали в обществе еще большую бурю негодования. В социальных сетях россияне откровенно заявляют, что если бы правительство пошло на подобные изменения перед выборами, то у партии власти были бы серьезные проблемы с итогами голосования. Другие, и вовсе, откровенно негодуют, называя складывающуюся ситуацию «принудительным клеймлением», «фашизмом» и другими, неприятными эпитетами. Досталось и лично президенту с его пресс-секретарем.

«А кто будет отвечать за смерти тех, кто от голода умрёт, когда и в магазины запретят ходить за пищей?»;

«Лучше бы они до выборов этот Закон приняли»;

«Понятно, что коды эти для предотвращения заражений совершенно бесполезны. От здорового человека до человека больного очень короткий срок, считанные часы. У вас горит зелёным, а вы уже несколько дней заражены и разносите заразу, вы привиты но всё одно заразились и ходите заражая других»;

«Пургоносец опять пургу несёт…»;

«Кто выбирал это правительство?»;

«Ещё не узаконили, а уже примиряют»;

«Он против принудительной вакцинации, пенсионный возраст при нем не изменится, он категорически против изменения конституции. Угадайте кто это?»;

«Вот и дожили до клеймения. Да здравствует новый мировой порядок! Всемирный концлагерь распахнул свои двери»;

«Не пора бы внести, чтобы восстановить больницы, набрать кадры и платить им достойно??? Все разрушили, а теперь кур код спасёт нас. Где ж набрали этих голосующих?» - возмущаются россияне в комментариях.