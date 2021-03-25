«Был уже один, кто с алкоголем боролся…» В сети обсудили повышение акцизов на крепкое спиртное

Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что повышение акцизов на крепкий алкоголь может вызвать рост производства суррогатов, поэтому сенаторы рекомендовали Минфину отказаться от этой меры.

Напомним, Минфин РФ предложил повысить в России с 1 января минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Так, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% - до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 243 рублей. Минимальные цены на коньяк могут вырасти на 7,6%, до 480 рублей за 0,5 литра с текущих 446 рублей. Минфин указывает, что минимальные цены формируются с учетом себестоимости, рентабельности и налогов.

«Я считаю, что в этой ситуации, когда у нас сбалансирован бюджет, есть дополнительные доходы, ФНБ достаточно крепким стал, повышение акцизов будет провоцировать рост суррогатов», - сказал законодатель.

Летом дополнительное повышение акцизов на алкоголь называлось в СМИ среди мер, рассматривавшихся Минфином для пополнения бюджета. Вместе с тем бизнес, напротив, просил министерство заморозить акциз на алкоголь.

Сенатор подчеркнул, что рост самогоноварения в России по прогнозам текущего года составит около 20%, это большой показатель. «Очень много бутлегеров сейчас развелось, которые делают суррогат крепкого алкоголя», - сказал он, отметив, что такая «продукция» производится в гаражах, промзонах. При этом парламентарий напомнил, что благодаря мерам по пресечению производства контрафактного алкоголя было закрыто более 700 заводов.

«Мы направили свои предложения Минфину, рекомендовали воздержаться от повышения акцизов», - сказал Рябухин.

По его мнению, также надо дождаться, чтобы были сбалансированы нормы по акцизам в странах Таможенного союза и ЕАЭС. Рябухин подчеркнул, что в Белоруссии акцизы на алкоголь ниже российского уровня на 20%, в Казахстане - на 50%, в Киргизии - в пять раз.

«Если мы оторвёмся от наших партнёров по ТС и ЕАЭС, мы создадим неблагоприятные условия для добросовестных производителей России», - сказал парламентарий. Он подчеркнул, что поскольку границы между странами прозрачные, после очередного повышения акцизов в России сюда фурами пойдёт водка из соседних стран.

Кроме того, российский потребитель «посчитает свой бюджет» в плане приобретения алкоголя в магазине или у тех, кто занимается самогоноварением.

В соцсетях тема алкоголя вызвала довольно живое обсуждение.

«Был один, который с алкоголем боролся. Чем кончилось - всем известно. Сейчас народ научился классный самогон делать: цены повысят - самогона больше будет», - считает читатель.

«…рост самогоноварения у нас уже по прогнозам текущего года составит около 20%, это - большой показатель». Да это прорыв!» - считает россиянин.

А потом сокрушаются, что кто то толкает россиян на потребление суррогатов.