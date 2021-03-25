Вильфанд: в Москве на следующей неделе ожидается «пушкинская погода» с солнцем и морозом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей с понедельника ожидает заметные погодные изменения: большое количество солнца и отрицательные температуры днем и ночью, передает ТАСС

«Заметные изменения погоды начинаются с понедельника. Погода будет уже по-настоящему антициклональной с очень высоким давлением, температуры ночью и днем уже отрицательные. В понедельник уже будут прояснение и солнце, но во вторник совсем мало будет облаков, солнца - много. Будет морозная и солнечная погода. Облегченный вариант погоды из стихотворения Пушкина ["Зимнее утро"]"», – рассказал Вильфанд.

Он отметил, что такая погода сохранится в столице минимум до 18 ноября, а небольшие осадки возможны лишь в понедельник.

По его прогнозу, днем 15 ноября температура воздуха будет находится в пределах от –5 до 0 градусов, во вторник – от -2 до 0 градусов, в среду и четверг температура составит около нуля.