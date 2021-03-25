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Шойгу предложил включить географию во вступительные испытания в вузы

По его словам, недавно в МГУ было принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов

Фото: Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил ректорам ВУЗов включить географию в число вступительных испытаний при поступлении. Об этом он сообщил во время проведения «Географического диктанта», передает ТАСС

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам – не бояться сдавать его», – заявил министр.  

По словам Шойгу, ранее в МГУ уже было принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.

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