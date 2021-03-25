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«Своя таблетка от COVID»: Гращенков оценил разработку центра Гамалеи

Недавно стало известно о том, что специалисты российского Центра Гамалеи приступили к разработке лекарства из антител для лечения COVID-19

Фото: google.com

Вакцинация от коронавируса во многих странах идет ударными темпами, в других – как в той же России – все еще вызывает тревогу и вынуждает власти подключать все возможные медиаресурсы для того, чтобы подстегнуть темпы иммунизации населения. Есть и откровенные аутсайдеры. К примеру, соседняя Украина, несмотря на резкий всплеск интереса граждан к вакцинам в последние недели, все еще остается страной с одним из самых низких уровней иммунизации в мире.

Как бы там ни было, но и вакцины от COVID-19, при всей своей безальтернативности в качестве единственного относительно надежного средства от тяжелого течения заболевания и смертности, вряд ли станут панацеей. К примеру, в США недавно заявили о резком снижении эффективности большинства популярных препаратов из-за активного распространения новых штаммов вируса. А потому определенные надежды на будущее многие возлагают на появление препаратов, способных повысить эффективность лечения заболевания.

К примеру, недавно стало известно о том, что специалисты российского Центра Гамалеи приступили к разработке соответствующего лекарства из антител для лечения COVID-19. Перспективы этой разработки оценил известный российский политолог Илья Гращенков. «Своя таблетка от COVID», - так эксперт озаглавил свой пост в авторском Telegram-канале.

«По слухам, Pfizer выпустит «таблетку от короны» уже в феврале-марте 2022, после чего вакцинация перестанет быть единственным трендом. В этой связи многие были обеспокоены тем, что если в «гонке вакцин» Россия успела всех опередить и выпустить Sputnik V первой, то в гонке таблеток мы можем уступить международной бигфарме. Но, похоже, что и наша нацфарма держит нос по ветру и тоже готовится к «поствакцинному» периоду пандемии», - пишет специалист.

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