«Смешные сроки за несмешные суммы»: в сети отреагировали на приговор участникам хищений на космодроме Восточный

Участники хищения 404 миллионов рублей на космодроме Восточный из бывшего Спецстроя и других структур получили от четырех до 5,5 года колонии, сообщается на сайте СК.

Бывшего руководителя Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Евгения Ермолаева, и. о. начальника ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России Андрея Захарова, а также гендиректоров частных фирм Ольгу Зугаеву и Сергея Поливанова признали виновными в растрате и отмывании преступных доходов.

«Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Захарову и Зугаевой - в виде 4,5 лет каждому, а Поливанову - в виде четырех лет лишения свободы, всем с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в релизе.

Уточняется, что свою вину они не признали.

По данным СК, в 2012-2013 годах еще один организатор аферы, бывший и. о. начальника ГУ СДА при Спецстрое России Вячеслав Фаткуллин, вместе с ними растратил 124,9 миллиона рублей под видом исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства Восточного. Деньги были легализованы Зугаевой через перечисление на счета фирм-однодневок.

Второй эпизод относится к 2013-2014 годам, когда соучастники растратили еще 280 миллионов рублей под аналогичным предлогом. Деньги в том случае отмыл уже Поливанов.

Фаткуллин скрылся от следствия и объявлен в розыск, дело против него выделено в отдельное производство.

«В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафов и других имущественных взысканий на недвижимое и иное имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 миллионов рублей», - добавляется в сообщении.

Как планируется возмещать оставшуюся сумму, не уточняется.

В соцсетях такой приговор за ТАКИЕ хищения сочли слишком мягким.

«Украли 405 млн., вернут (быть может) - 105.Через 5 лет, а может по УДО и раньше выйдут миллионерами. Отчего не воровать?» - задается вопросом читатель.

«Сколько у нас средняя зарплата в стране? 51 344 рубля в 2020 году. То есть за год 616 128 рублей. 404 000 000/616 128 = 655 лет с копейками должен работать рядовой гражданин. Вот и срок должен быть 655 лет за это», - предложил россиянин, обожающий арифметику.

«Ворон ворону... Устроятся в хорошую, спокойную колонию, покурят бамбук и выйдут по амнистии через год. Или как Васильева вместо колонии будет «сидеть» дома или на даче. Смешные сроки за несмешные суммы», - подчеркнул москвич.

«Согласен. Через пару лет выйдут по УДО и по сто лямов на брата. Пока не изменят законодательство по экономическим преступлениям, ничего не изменится. Медведев в свое время очень постарался свести экономические преступления к мелкому хулиганству», - вспомнил пенсионер.

«За это нужно давать по 20 лет и тогда перестанут воровать. Я бы за 500 лямов тоже бы отсидел «пятак»…» - написал студент.

«Такие мелкие сроки вообще не мотивируют отказываться от хищений. В Китае за такое могли бы и расстрелять. И поделом», - вспомнил про соседнее государство петербуржец.

«И это всё? Вышел через четыре года, выкопал чемоданчик с честно отсиженным и в шоколаде? Так! Где тут в начальники космического Спецстроя записывают?» - иронично отметил мужчина.

«По 5 лет в колонии общего режима за 404 миллиона?.. За такое пожизненное давать надо!» - уверен юрист.