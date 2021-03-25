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«Когда все это закончится?» Россияне возмутились новой «ковидной» инициативой из Госдумы

В последнее время в российском обществе едва ли не любое упоминание QR-кодов вызывает бурную реакцию и острое неприятие

Фото: Агентство «Москва»

Заместитель главы думского комитета по вопросам охраны здоровья, депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов выступил с инициативой о создании в России дополнительного регистра, в который будут заноситься данные о гражданах, имеющих антитела к коронавирусу, однако при этом не обращавшихся за медицинской помощью или болевших без симптомов. Свои предложения политик уже направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

«Считаю целесообразным создание дополнительного федерального регистра граждан России, которые обладают диагностическим титром антител к COVID-19, предусмотрев возможность предоставления им QR-кода со сроком действия в 6 месяцев», - говорится в документе, составленном парламентарием.

По словам Леонова, сегодня существует такая проблема, при которой человек не может получить QR-код, хотя у него есть антитела к коронавирусу. Таким образом, добавляет депутат, мера могла бы быть актуальным не только для тех россиян, кто бессимптомно перенёс заболевание, но и вообще не обращался за медицинской помощью.

Примечательно, что инициатива Леонова в целом выглядит как вариант, который позволит ряду россиян, получивших естественный иммунитет к COVID-19, исключить проблемы с получением сертификатов вакцинированных или переболевших. Однако в последнее время в российском обществе едва ли не любое упоминание QR-кодов вызывает бурную реакцию и острое неприятие.

Особенно усугубилась ситуация на новостях о том, что российским правительством прорабатываются законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в магазинах, кафе и общественном транспорте. А потому и на инициативу Леонова россияне в социальных сетях отреагировали довольно бурно.

«Да сразу на лоб QR-код ставить и сразу видно, удобнее».

«Нас к этому плавно подводят - скоро штрих код будет на любой части тела. Так легче считать своих баранов».

«А без всяких кодов нельзя? И сделать все добровольно».

«Когда все это закончится!»

«Может уже ГД стоит другими вопросами заняться?»

«Антитела надо иметь к этой власти причём в неограниченном количестве, чтобы до пенсии дожить».

«А анализ на антитела сделать обязательным и платным!»

«Когда народ что то предложит, например распустить ГД, которая не удовлетворяет интересам своего народа!»

«Все паспортные данные туда, а потом "регистр" утечёт в сеть и станут там данными торговать. Ничего нового, всё уже было».

«Глупости. Антитела - величина непостоянная. От этого давно в других странах отказались», - возмущаются пользователи в комментариях.

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