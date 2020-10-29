Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:01

Россиянина приговорили в США к 10 годам за мошенничество жертвами которого стали крупные СМИ

Арестованного в Болгарии в 2018 году и экстрадированного в Штаты гражданина РФ также обязали выплатить $3,8 млн

Фото: Global Look Press

Суд в Нью-Йорке приговорил гражданина РФ Александра Жукова к 10 годам заключения за мошенничество в области цифровой рекламы.

Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Сообщается, что Жуков создал рекламную сеть Media Methane и вводил рекламодателей в заблуждение относительно того, где появляются оплаченные ими объявления. От его действий пострадали, в частности, The New York Times и The New York Post.

По данным следствия, россиянин вместе с сообщниками похитили свыше $7 млн у представителей американской индустрии цифровой рекламы.

Суд обязал Жукова выплатить $3,8 млн и приговорил к 10 годам заключения .

Уточняется, что россиянина арестовали в Болгарии три года назад, а в 2019-м экстрадировали в США.

Теги: #США

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 16 часов назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 33 минуты назад

Главное к 11 ноября: изменения в КоАП для водителей, санкции против Аэрофлота из-за кризиса с мигрантами в Беларуси

Общество 1 час назад

Гинцбург: в России разрабатывают лекарство против коронавируса

Общество 2 часа назад

До четырех тепла и дожди: погода в Москве и Подмосковье на сегодня

Общество 8 часов назад

Власти Петербурга запретят непривитым 60+ заходить в рестораны и кафе

Общество 13 часов назад

Главное к вечеру 10 октября: прекращение уголовного дела Сергея Савельева, поздравления Михаилу Ефремову

Общество 14 часов назад

Кибердружины для охоты на антипрививочников в соцсетях появятся в Югре

Общество 14 часов назад

У умершего от COVID преподавателя Омского медвуза был поддельный сертификат о вакцинации, заявили в руководстве

Политика 15 часов назад

"Он должен начать жизнь с чистого листа": Милонов ждет от Рашкина покаяния

Общество 15 часов назад

Информатор Gulagu.net Сергей Савельев не планирует возвращаться в Россию после прекращения уголовного дела против него

Общество 15 часов назад

«Мы не преступники!»: Создатели шоу про депутата Наливкина просят помощи из-за уголовного дела против них

Дмитрий Быков 16 часов назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Происшествия 16 часов назад

Сыгравшая в фильме «Зимняя вишня» актриса Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в центре Москвы

Общество 17 часов назад

Эксперт Минздрава назвал наиболее частые проблемы со здоровьем у россиян после COVID-19

Политика 17 часов назад

«Охоться хоть на слона, главное, на Кремль не напрыгивай». Дмитрий Орешкин про дело Рашкина

Политика 17 часов назад

Азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей: в сети обсуждают цены в столовой Госдумы

Общество 17 часов назад

«А нет какой-нибудь вакцины от таких умных депутатов, как Клишас?»

Общество 17 часов назад

«Горбатого могила исправит»: адвокат Ефремова рассказал о тюремных буднях актера

Общество 17 часов назад

Директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу вручили орден Александра Невского

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика