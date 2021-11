Россиянина приговорили в США к 10 годам за мошенничество жертвами которого стали крупные СМИ

Суд в Нью-Йорке приговорил гражданина РФ Александра Жукова к 10 годам заключения за мошенничество в области цифровой рекламы.

Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Сообщается, что Жуков создал рекламную сеть Media Methane и вводил рекламодателей в заблуждение относительно того, где появляются оплаченные ими объявления. От его действий пострадали, в частности, The New York Times и The New York Post.

По данным следствия, россиянин вместе с сообщниками похитили свыше $7 млн у представителей американской индустрии цифровой рекламы.

Суд обязал Жукова выплатить $3,8 млн и приговорил к 10 годам заключения .

Уточняется, что россиянина арестовали в Болгарии три года назад, а в 2019-м экстрадировали в США.