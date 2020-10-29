Россиянина приговорили в США к 10 годам за мошенничество жертвами которого стали крупные СМИ
Арестованного в Болгарии в 2018 году и экстрадированного в Штаты гражданина РФ также обязали выплатить $3,8 млн
Суд в Нью-Йорке приговорил гражданина РФ Александра Жукова к 10 годам заключения за мошенничество в области цифровой рекламы.
Об этом сообщается на сайте американского Минюста.
Сообщается, что Жуков создал рекламную сеть Media Methane и вводил рекламодателей в заблуждение относительно того, где появляются оплаченные ими объявления. От его действий пострадали, в частности, The New York Times и The New York Post.
По данным следствия, россиянин вместе с сообщниками похитили свыше $7 млн у представителей американской индустрии цифровой рекламы.
Суд обязал Жукова выплатить $3,8 млн и приговорил к 10 годам заключения .
Уточняется, что россиянина арестовали в Болгарии три года назад, а в 2019-м экстрадировали в США.