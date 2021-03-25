Магазины начали штрафовать по-крупному за продажу немаркированной парфюмерии

С 1 ноября за продажу немаркированной парфюмерии магазины ждут крупные штрафы, они должны были сбыть её ещё до 1 октября. Даёт ли маркировка абсолютные гарантии покупателю и где можно нарваться на подделку, рассказывает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и товаров бытовой химии Пётр Бобровский:

– Если говорить о наличии каких-то контрафактных партий, то их в специализированной рознице, в крупных магазинах не было и раньше.

Во-первых, торговые сети работают по контрактам с производителями. Во-вторых, и до старта маркировки, по техрегламенту Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции, на товар наносился номер партии и производитель всегда мог понять, его это товар или не его. Кроме этого, производители имеют доступ к базам данных систем маркировки и могут смотреть, куда их продукция уходит.

Сейчас за нанесение кодов отвечает оператор системы маркировки, который следит, чтобы коды получали только те компании, которые реально этим занимаются. И пока не было случаев, чтобы коды получили недобросовестные участники рынка.

Кроме этого, ведётся работа над изменениями в законодательстве, которые предполагают защиту бренда: будет создан реестр, по которому оператор систем маркировки будет проверять, имеет данная компания продавать товар под известной торговой маркой или нет. Сейчас это делает таможня с импортными товарами.

Купить подделку сегодня можно в непонятных магазинах в интернете, через Инстаграм, на рынках. Такие духи не только нестойкие, у них и запах отличается от оригинала. Что касается духов из дьюти-фри, импортные товары, купленные за рубежом, сопровождает миф, что они лучше.