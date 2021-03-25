До четырех тепла и дожди: погода в Москве и Подмосковье на сегодня

В четверг, 11 ноября в столичном регионе пройдут осадки преимущественно в виде дождя.

«Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области 1..4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80 %», – пишет портал «Метеоновости».

Отмечается, что атмосферное давление неустойчивое, после резкого роста оно будет понижаться. Содержание кислорода в воздухе близко к норме.

По словам экспертов, смена сезонов зачастую становится дополнительной нагрузкой для организма, которому нужно приспосабливаться к холоду и короткому световому дню, а также колебаниям атмосферного давления, температуры и влажности. «Поэтому у большинства метеочувствительных людей развивается синдром осени с обострением хронических болезней, сезонными расстройствами нервной системы, снижением иммунитета и физической нагрузки, частыми простудными заболеваниями». – подчеркивают специалисты, рекомендуя следовать рекомендациям медиков, не пренебрегать спортом и прогулками на свежем воздухе.