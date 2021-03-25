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Около нуля и без осадков: погода в Москве и Подмосковье 10 ноября

Нестабильное атмосферное давление в регионе может стать причиной головных болей у многих, предупреждают специалисты

Фото: АГН "Москва"

Максимальная температура воздуха в столице в среду, 10 ноября, составит -1..+1, по области -2..+3 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление около 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60 %.

Об этом сообщает портал «Метеоновости». «Нестабильное атмосферное давление продолжит расти и будет выше климатической нормы почти на 11 мм. рт .ст., содержание кислорода в приземном слое воздуха близко к норме», – говорится в сообщении. Геомагнитный фон будет спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Отмечается, что такие погодные условия могут стать фактором риска для людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. «Чаще всего это связано с колебаниями атмосферного давления, что сопровождается усилением спастических реакции, появлением головных болей, головокружения, болей в области сердца, внезапным повышением или понижением артериального давления, приступами стенокардии», – поясняют специалисты. Рекомендуется контролировать артериальное давление и не допускать резких его скачков, вовремя принимать рекомендованные врачом препараты. 

В ночь на четверг температура опустится до -2..-4, завтра днем будет также от -1 до +1 градуса, сообщают синоптики.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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