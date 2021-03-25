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Эксперт Минздрава назвал наиболее частые проблемы со здоровьем у россиян после COVID-19

По словам специалиста, у выписанных из реанимации пациентов высокий риск умереть от постковидных осложнений в течение трех месяцев

Фото: Pixabay

После выздоровления от коронавируса многие пациенты имеют повышенную утомляемость, одышку, проблемы со сном, депрессию и прочие осложнения, при этом часть пациентов уже никогда не возвращается к своей прежней работе. Об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает ТАСС

«В среднем после ковида утомляемость наблюдается у 40%, одышка у 30%, проблемы со сном у 30%, проблемы с тревогой, депрессии - 20%, миалгия - 10% и так далее. То есть это действительно большая проблема с точки зрения здравоохранения. Чем тяжелее протекал ковид в острую фазу, тем тяжелее течение постковидного синдрома», – рассказал Авдеев на заседании Совета Федерации.

По его словам, выписанные из отделения реанимации пациенты в течение ближайших трех месяцев имеют очень высокий риск умереть от постковидных осложнений.

«В некоторых исследованиях сегодня приводятся данные о цифрах вплоть до 29% в течение первых трех месяцев», – подчеркнул пульмонолог. 

Специалист Минздрава также добавил, что после выписки из стационара примерно 15-25% их пациентов уже никогда не возвращаются к своей прежней работе. 

«То есть это говорит о том, что проблема не заканчивается с выпиской пациентов из стационара», – заключил он.

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