«А нет какой-нибудь вакцины от таких умных депутатов, как Клишас?»

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Конституции это не противоречит», - сказал Клишас.

При этом он подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной.

Понятно, что в соцсетях такие заявления вызывают бурное недовольство россиян.

«А нет какой-нибудь вакцины от таких умных депутатов?» - задался вопросом читатель.

«В шею гнать таких сенаторов - хочет навариться на вакцине - не удивлюсь если кто-то из его родственников разработчик вакцины», - отметил россиянин.

«Согласен. Вот после таких новостей, сразу видно чиновников, которые получают «зарплату» от фармацевтов. Хотя любому взрослому и так уже понятно, что это бизнес, а не забота о здоровье граждан», - предположил москвич.

«Что, переписали быстренько уже?.. Даже пеньки во дворах не понадобились?!» - иронично написал петербуржец.

«Он потерял рассудок и забыл, что конституция не для того чтобы её переписывать как портянку», - уверен пенсионер.

«Не противоречит? Да уж... Запугали, загнали народ - все в страхе, в день по сто раз новости меняются, правила меняются... Реально изменили концепцию пропаганды.... Дело, как мне кажется, совсем уже не в вакцинах, тут все намного серьезнее - на все согласимся в итоге, что детям будем потом говорить?» - рассуждает молодой мужчина.

«20 лет у власти сидеть тоже не нарушает конституцию?» - уточнила девушка.

«Прием любых лекарственных препаратов, в том числе вакцины, это добровольное дело каждого. Сегодня «чуть дверь» в твой дом приоткрыли, типа «так надо», завтра уже с грязными ногами будут расхаживать и хозяйничать!» - предупреждает читатель.

«Если я беру на себя ответственность за последствия вакцинации, то у меня должно быть право выбора, за что. А так что же получается, я подписываю бумажку и беру ответственность на за то, чем меня решили уколоть», - не понимает студент.

«Конечно, не нарушает, потому что конституционных прав у граждан нет, как и самой Конституции», - считает россиянин.

«Трава красная, а не зеленая! И это не противоречит зрению. Нужно просто принять соответствующий закон», - вновь звучит ироничный комментарий.

«Нарушает. У нас не объявлена эпидемия и чрезвычайная ситуация», - спорит с депутатом юрист.

«Ну, вот и дождались. Прав у нас больше НЕТ НИКАКИХ, да собственно и не было. После выборов в Госдуму, в России всё возможно, в том числе обязательная вакцинация!» - возмущен житель столицы.

«Клишас, покажи сертификат о собственной вакцинации!» - призывает сенатора начать с себя пенсионер.