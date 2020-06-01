Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:38

«А нет какой-нибудь вакцины от таких умных депутатов, как Клишас?»

Россияне взбешены заявлением депутата, что «обязательная вакцинация не противоречит Конституции»

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Конституции это не противоречит», - сказал Клишас.

При этом он подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной.

Понятно, что в соцсетях такие заявления вызывают бурное недовольство россиян.

«А нет какой-нибудь вакцины от таких умных депутатов?» - задался вопросом читатель.

«В шею гнать таких сенаторов - хочет навариться на вакцине - не удивлюсь если кто-то из его родственников разработчик вакцины», - отметил россиянин.

«Согласен. Вот после таких новостей, сразу видно чиновников, которые получают «зарплату» от фармацевтов. Хотя любому взрослому и так уже понятно, что это бизнес, а не забота о здоровье граждан», - предположил москвич.

«Что, переписали быстренько уже?.. Даже пеньки во дворах не понадобились?!» - иронично написал петербуржец.

«Он потерял рассудок и забыл, что конституция не для того чтобы её переписывать как портянку», - уверен пенсионер.

«Не противоречит? Да уж... Запугали, загнали народ - все в страхе, в день по сто раз новости меняются, правила меняются... Реально изменили концепцию пропаганды.... Дело, как мне кажется, совсем уже не в вакцинах, тут все намного серьезнее - на все согласимся в итоге, что детям будем потом говорить?» - рассуждает молодой мужчина.

«20 лет у власти сидеть тоже не нарушает конституцию?» - уточнила девушка.

«Прием любых лекарственных препаратов, в том числе вакцины, это добровольное дело каждого. Сегодня «чуть дверь» в твой дом приоткрыли, типа «так надо», завтра уже с грязными ногами будут расхаживать и хозяйничать!» - предупреждает читатель.

«Если я беру на себя ответственность за последствия вакцинации, то у меня должно быть право выбора, за что. А так что же получается, я подписываю бумажку и беру ответственность на за то, чем меня решили уколоть», - не понимает студент.

«Конечно, не нарушает, потому что конституционных прав у граждан нет, как и самой Конституции», - считает россиянин.

«Трава красная, а не зеленая! И это не противоречит зрению. Нужно просто принять соответствующий закон», - вновь звучит ироничный комментарий.

«Нарушает. У нас не объявлена эпидемия и чрезвычайная ситуация», - спорит с депутатом юрист.

«Ну, вот и дождались. Прав у нас больше НЕТ НИКАКИХ, да собственно и не было. После выборов в Госдуму, в России всё возможно, в том числе обязательная вакцинация!» - возмущен житель столицы.

«Клишас, покажи сертификат о собственной вакцинации!» - призывает сенатора начать с себя пенсионер.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Общество 15 минут назад

«Горбатого могила исправит»: адвокат Ефремова рассказал о тюремных буднях актера

Общество 21 минуту назад

Директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу вручили орден Александра Невского

Общество 37 минут назад

Неизвестная история. Арманд Хаммер – любимый капиталист Советского Союза

Общество 50 минут назад

Пытаются убедить, что так больше не будет: Gulagu.net прокомментировал увольнение сотрудников ФСИН после пыток заключенных

Общество 1 час назад

«Перспектив особо не было». Ирина Роднина прокомментировала переход российского фигуриста в сборную США

Без рубрики 2 часа назад

Андрей Туманов: Как правильно обрезать кусты крыжовника и красной смородины. Видео

Общество 2 часа назад

Помещенному в СИЗО ректору Шанинки Зуеву не дали взять с собой сумку с необходимыми вещами

Общество 2 часа назад

Последователи: у шамана Габышева, который шел изгонять Путина, появились двойники

Общество 2 часа назад

Сенатор Клишас: Введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушит права россиян

Общество 3 часа назад

«Проще нанять бригаду узбеков, чем купить два бензонасоса». Кому в России нужны мигранты

Общество 3 часа назад

В России второй день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

Общество 4 часа назад

Мурашко: врачей-«антиваксеров» следует привлекать к уголовной ответственности

Общество 4 часа назад

Gulagu.net опубликовал очередные кадры издевательств над заключенными

Общество 5 часов назад

Каждый пятый россиянин считает, что пандемия COVID-19 закончится примерно через три года

Общество 6 часов назад

«Спутник V» детям, 101 премьер Японии, в США рассекретят данные о штурме Капитолия: главное к 10 ноября

Общество 8 часов назад

Около нуля и без осадков: погода в Москве и Подмосковье 10 ноября

Общество 8 часов назад

Вооружён и очень затратен. В какие суммы государству обходится поиск школьных стрелков

Политика 15 часов назад

Депутата Бондаренко не стали арестовывать, но теперь ему грозит уголовное дело

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика