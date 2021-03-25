В Москве сегодня ожидается небольшой снег и гололедица

Температура в столице сейчас 1 градус тепла, 9 ноября ожидается дождь со снегом, сильный ветер и гололедица, следует из данных Foreca.

Днем в Москве температура может опуститься до -2 градусов, в ночь на 10 ноября возможны заморозки до -5 градусов – она станет самой холодной за прошедшую осень.

Порывы ветра местами сегодня будут достигать 15-17 м/ с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет находиться в пределах от -2 до +3 градусов, ночью опустится до семи градусов мороза.