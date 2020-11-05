«Откуда такая любовь к обнулению?» В сети обсуждают инициативу обнуления сроков губернаторов

Правительство подготовило положительный отзыв на принятый во вторник в первом чтении Госдумой законопроект о единой системе публичной власти, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Госдума приняла в первом чтении во вторник законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный сенатором Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

«Отзыв правительства на законопроект положительный с замечаниями по их темам, скоро он поступит в Госдуму и к нам, - сказал Клишас. - Замечания будут обсуждены с правительством и учтены ко второму чтению».

Напомним, одним из главных пунктов законопроекта является разрешение губернаторам и главам регионов занимать пост более двух сроков.

Понятно, что в соцсетях подобные инициативы, которые проходят через Госдуму «со свистом», никаких положительных эмоций не вызывают.

«Ау, Госдума! Зачем вообще избирать глав регионов? Родился - сразу губернатором! И так пожизненно. А если серьезно - все извратили, и где, в каком месте у нас демократия?» - возмущена женщина средних лет.

«Эх! Обнулим! Или кто-то сомневается в конечной цели?» - уточнил у читателей россиянин.

«Да уж, откуда у них такая тяга к обнулению?» - не понимает историк.

«Все просто. Сначала обнулили одного. Посмотрели на то, как отреагировал народ – повозмущался, да снова ушел в свои проблемы – отсутствие средств к существованию. А если так, то и других можно обнулить – сначала генералов, а теперь и губернаторов. Зачем искать новых, молодых, если можно со старой гвардией до гробовой доски сидеть?» - рассказал свою версию событий москвич.

«Один из тех законов, что закончится вместе с терпением народа», - написал читатель.