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В столице 8 ноября ветрено и дождливо, ночью похолодает до нуля

Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье до конца понедельника объявлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Global Look Press

Днем 8 ноября в Москве ожидается от пяти до семи градусов тепла, в Подмосковье будет от трех до восьми, сообщает Гидрометцентр. Ветер западный и юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление – 738 мм ртутного столба.

В столичном регионе из-за ветра до конца дня 8 ноября действует желтый уровень погодной опасности, об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра. «Желтый – погода потенциально опасна», – отмечается в прогнозе. 

В ночь на вторник, 9 ноября, метеорологи прогнозируют похолодание в столице до нуля градусов. В Московской области столбики термометра ночью могут опуститься до минус одного. 

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