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«Цензурные буквы закончились...» Заявление властей Москвы о соцкартах взбесило россиян

Многие сетуют на то, что пожилым гражданам необходимо часто посещать поликлиники, и создание преград в этом направлении выглядит не очень хорошо

Фото: Global Look Press

Социальные карты москвичей, которые находятся на домашнем режиме, могут разблокировать на день для посещения доктора, сообщается на сайте мэра столицы.

«Да, могут, но лишь на один день, если есть предварительная запись к доктору или запись на диагностическое либо лабораторно-инструментальное исследование», - говорится в публикации.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в связи с введением особого режима для пожилых людей и граждан с хроническими болезнями с 8 ноября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Чтобы использовать соцкарту для поездки в больницу, нужно не менее чем за 5 дней сформировать запись в системе ЕМИАС.

Москвичи в социальных сетях в достаточно негативных тонах отреагировали на заявления московских властей. Многие сетуют на то, что пожилым гражданам необходимо часто посещать поликлиники и другие места, и создание преград в этом направлении выглядит не очень хорошо.

«Это финиш».

«А захотят и разблокируют минут на 30 в день, ну это как им угодно будет. Какая Конституция, они властители всего и даже человека».

«Цензурные буквы закончились...»

«Может, они скоро дышать запретят? А как же право на свободу перемещения? Или у нас Собянин уже федеральные законы издаёт?»

«А в аптеку, а за хлебушком? Или у Собянина все пенсионеры в онлайн-заказах?»

«Мда, перебор... А если запись сдвинется? Или ещё какой-нибудь форс-мажор? Чиновники - такие чиновники... тут даже не «заговор», тут откровенное дилетантство при принятии такого решения видно невооружённым глазом»

«То есть других важных дел, кроме как поездка к врачу раз в сезон, у пенсионеров не может быть? И ведь пенсионеры – не только пожилые люди, есть ещё и молодые люди с инвалидностью»

«Прекратите издеваться над стариками», - пишут россияне.

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