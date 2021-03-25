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Вильфанд рассказал о начале легких морозов в Москве на следующей недели

Во вторник ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

Фото: Global Look Press

В Москву с 9 ноября придёт похолодание. Во второй половине дня температура опустится до -4 градусов, а 10 ноября до -3 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днём и ночью будет два-четыре градуса, по области - от ноля до пяти градусов. При этом заметное понижение температуры произойдёт уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной – минус два – минус четыре градуса», – рассказал синоптик. 

По его словам, среда 10 ноября станет самым холодным днём следующей недели. Ночью температура опустится до -6 градусов, а днём будет находиться в пределах от -2 до +3 градусов тепла. 

Вильфанд также предупредил, что в понедельник в столице ожидаются заметные осадки в виде дождя и +5-7 градусов. Во вторник они уже будут в виде мокрого снега, снега и дождя, но менее интенсивными. В среду осадки утихнут, начнёт появляться солнце.

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