В России станет бесплатным второе высшее образование в области искусств

В следующем учебном году россияне смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области режиссуры театра, кино и телевидения, литературного творчества, композиции, музыкальной звукорежиссуры и других сферах. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Получить бесплатно ещё одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах: Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М. Горького.

В перечень специальностей вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Как отмечается, отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придётся сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование.

По прежнему законодательству бесплатно можно было получить только одно высшее образование.