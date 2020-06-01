«Герои не в сказках»: депутат МГД Медведев высказался о нападении кавказцев на мужчину с ребенком

«В данной ситуации отец поступил так, как и полагается поступить нормальному русскому мужчине. Он встал на защиту своего ребенка», - написал своем авторском телеграм-канале вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.

Он отметил, что готов оказать всяческую, информационную и правовую, поддержку мужчине.

«Как нормальный русский мужик, как депутат, готов оказать информационную и правовую поддержку герою. В нынешнем случае слово герой – далеко не фигура речи, а факт.

Мужчина, который встает на защиту своих ребенка, женщины и семьи в наше время – безусловно герой», - продолжил Медведев.

В конце своего комментария журналист обратился лично к мужчине и его ребенка.

«Мужик, мне неизвестно, как тебя зовут, и кто ты. Но если тебе понадобиться моя помощь, я буду рядом. Уверен, что поддержать тебя готов не только я. Есть и другие военкоры, депутаты и обычные граждане, я уверен. Надеюсь, всем понятно, что я подразумеваю исключительно поддержку в правовом поле?

Мальчик, ты уж прости, я не знаю, как тебя зовут. Ты можешь гордиться своим отцом. Он молодец. Герои не в сказках. Герой это вот он. И когда укладывает тебя спать, и когда закрывает тебя собой», - заключил депутат Мосгордумы.