«Клоунада продолжается»: россияне высмеяли заявление врача о «заразности» привитых граждан

Риск заражения коронавирусной инфекцией от привитого человека, который заболел COVID-19, намного ниже, чем от невакцинированного. Об этом заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Заболевшие коронавирусной инфекцией люди, которые ранее получили вакцину, в состоянии выделять вирус и передавать его другим, однако количество выделяемого возбудителя у вакцинированных граждан значительно меньше, чем у людей, не получивших вакцину. Исходя из этого, можно утверждать, что риск заражения от вакцинированных людей значительно ниже», - рассказала она.

В комментариях под соответствующей новостью россияне в социальных сетях в большей степени иронизировали над словами Руженцовой.

«Да, такую дичь она сказала! Все они как по команде начали рассказывать невероятные истории»;

«Какая разница - был человек привит или нет? Если он сам заразился - значит для него прививка не сработала и он стал источником распространения инфекции»;

«Поле чудес какое-то»;

«Потом они удивляются, что им никто не верит»;

«Как это менее заразен? То есть, немного беременна! Бред сивой кобылы»;

«Клоунада продолжается»;

«То есть заболевший, но привитый - менее распространяет патогены? Это как же?»;

«Прочитал три раза, но так и не смог что-то понять», - пишут россияне.