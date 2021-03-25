В Москве теплее нормы на семь градусов: Погода в столичном регионе 4 ноября

В четверг, 4 ноября, температура воздуха в Москве 10-12, по области 7-12 тепла. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 80 %.

Среднесуточная температура в регионе превышает норму на семь градусов, отмечает портал «Метеоновости».

«Атмосферное давление повышенное, но неустойчивое, содержание кислорода в приземном слое воздуха низкое (почти на 9-10 единиц), что сопровождается формированием погодной гипоксии. Для вполне здоровых людей такая погода благоприятна. Но при переутомлении, под влиянием длительных стрессовых нагрузок, а также перенесенных и имеющихся заболеваний снижаются функциональные резервы организма, адаптационные механизмы, и погодные "капризы", в этом случае, выступают провоцирующим фактором и становятся причиной развития метеопатических реакций», – говорится в сообщении.

Всем метеочувствительным людям, особенно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и перенесшим острые сосудистые нарушения с явлениями кислородной недостаточности, рекомендуют быть более осторожными.