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Сегодня, в 18:10

«С прессой покатались на метро»: в Москве так и не состоялся «Русский марш», задержан журналист «Собеседника»

На станции «Пушкинской» задержали нашего фотокорреспондента

Фото: Дмитрий Каверин

«Ничего не состоялось, так чисто с прессой покатались по метро. Ну, метро красивое», – так прокомментировали сегодняшнюю попытку провести «Русский марш» участники несостоявшейся акции. Видео с активистами выкладывает телеграм-канал Readovka. По данным ресурса, задержаны около 25 человек.

Напомним, что с утра в Москве около станций метро дежурили автозаки, а вход на Красную площадь был оцеплен. По задумке организаторов акции, места для проведения акции должны были объявить в последний момент.

Наибольшая часть задержаний прошла на станциях «Пушкинская» и «Октябрьское поле».

Фото: Телеграм-канал «Russia Next»
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На «Пушкинской» был задержан наш фотокорреспондент Дмитрий Каверин, который проходил мимо и сделал несколько кадров. К сожалению, у него с собой не было пресс-карты. Сейчас он находится в ОВД «Лужники».

«Нас тут 13 человек. Человека 3-4 несовершеннолетние», – передает Дмитрий.

UPD 18:50: К Дмитрию и участникам акции прибыл адвокат, но к ним его не допускают. «Говорят, что не имеет права он заходить сюда, потому что мы не задержаны. То есть нас вот тут держат, но мы не задержаны», – передает Дмитрий Каверин из отдела полиции.

19:48: Журналиста «Собеседника» отпустили. По его словам, в отделении остались около трех из 13 доставленных туда – «по ориентировке», как объяснили полицейские.

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