«С прессой покатались на метро»: в Москве так и не состоялся «Русский марш», задержан журналист «Собеседника»

На «Пушкинской» был задержан наш фотокорреспондент Дмитрий Каверин, который проходил мимо и сделал несколько кадров. К сожалению, у него с собой не было пресс-карты. Сейчас он находится в ОВД «Лужники».

«Нас тут 13 человек. Человека 3-4 несовершеннолетние», – передает Дмитрий.

UPD 18:50: К Дмитрию и участникам акции прибыл адвокат, но к ним его не допускают. «Говорят, что не имеет права он заходить сюда, потому что мы не задержаны. То есть нас вот тут держат, но мы не задержаны», – передает Дмитрий Каверин из отдела полиции.

19:48: Журналиста «Собеседника» отпустили. По его словам, в отделении остались около трех из 13 доставленных туда – «по ориентировке», как объяснили полицейские.